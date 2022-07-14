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广东省乳源瑶族自治县——

生态产业化  青山变“金山”（走进县城看发展）

本报记者  刘泰山
2022年07月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　雨过天晴，拱顶塑料大棚内泛着一股潮气。一层层白色圆柱体菌袋整齐码放，一棵棵灵芝从菌袋两端探出头来。“这朵深褐色灵芝已经基本成熟了。”随手掰下一朵茶杯口大的灵芝，熊桂林笑着说，“可以拿去煲水喝！”

　　熊桂林毕业于广东韶关学院，主修生物专业。在广东省乳源瑶族自治县，他的创业热情被点燃。2020年底，熊桂林租下一六镇的一间废弃砖厂，建设珍稀食用菌种植基地，开发仿野生椴木灵芝、珍品鲜灵芝、赤松茸等产品。“去年出产鲜灵芝5万多斤、产值近500万元，预计今年产量、产值均可翻一番。”熊桂林说。

　　近年来，一六镇加大支持力度，积极培育珍稀食用菌种植产业。在镇政府支持下，熊桂林牵头成立韶关市三宝生物科技有限公司，与基地周边7个村委会合作，为村民开设培训班，利用荒山坡、杂木屑、废秸秆等种植1000多亩竹荪、灵芝、松茸等，助力每个村集体年均增收两万元。

　　不只是一六镇，乳源县各镇都基本实现了“一镇一品”“一廊一园”。生物制药、生态茶、绿色优质食材……乳源县初步形成了以大健康产业为主体的生态产业体系，创建粤字号农业品牌12个、全国名特优新农产品4个。目前，乳源县仅中药材种植面积便达2.6万亩，还创建了省级现代农业产业园——瑶药产业园。

　　为了支撑产业发展，乳源县在各乡镇建起人才驿站，提供人才供需信息，搭建精准对接、有效合作的沟通平台。

　　今年2月，一六镇乡村振兴“人才驿站”挂牌。两层楼房内，分布着接待、信息发布、宣传展示、休闲活动等七大功能区。“我们已引入9名农业、畜牧业、电子商务等方面人才，还接纳了6名科技特派员、志愿者、金融助理等。”站在驿站门口，一六镇党委书记邓良辉指着一片松树林说，“专业人才帮助我们盘活了闲置土地，发展林下经济，强村富民。”

　　离开一六镇人才驿站，驱车几分钟来到下社村。村后，背夫山古树参天，后冲水库碧波荡漾。一座由4排62间旧民居改造而成的精品民宿，不断为村里带来收益。

　　受限于山区自然条件，乳源县一度发展缓慢。如今乳源县把大健康产业作为支柱产业之一，通过盘活闲置低效用地、淘汰落后产能，引进多个项目，发展生物医药、新材料、新能源等产业。2021年，乳源县地区生产总值增速12.2％，城乡居民可支配收入年均增长8.1％，农村居民可支配收入首次超过全国平均水平。

　　风景秀丽的S250公路，串起乳城、一六、桂头、游溪4个镇和东坪镇新村，公路两边分布着乳源现代农业产业带、高新技术产业开发区、云门生态文化旅游区、健康医养产业区，形成一条产、城、人融合发展的经济走廊。

　　“这是乳源新型城镇化先行区，也是城乡融合发展示范区。”乳源县委常委、县委办公室主任李继发介绍，“大健康产业崛起，带动土地集约利用、人口聚集发展、城乡深度融合。目前，县城人口已接近20万，城区面积从10平方公里拓展到12平方公里。”

　　当前，乳源县正高水平推进山水林田湖草生态保护修复工程。全县森林覆盖率达78.3％，空气质量优良天数比例、饮用水源地水质达标率均为100％。未来，乳源县将筑牢粤北生态屏障，推进高质量绿色发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月14日 04 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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