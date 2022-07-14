本报石家庄7月13日电 （记者金歆）7月12日至13日，全国人大常委会副委员长万鄂湘率外商投资法执法检查组在河北开展检查。

万鄂湘指出，外商投资法实施两年多来，我国利用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。这些成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导、科学决策的结果，是各地区各部门扎实工作、攻坚克难的结果，同时也说明，良好的外商投资法律制度对促进外贸外资持续健康发展发挥了重要作用。

万鄂湘肯定了河北省贯彻实施外商投资法的好经验好做法。他强调，要紧紧抓住影响法律实施的关键问题、制约外商投资兴业的重点问题、外资企业反映的突出问题，深入研究，“对症下药”，补齐短板，推进外商投资法全面深入实施。

检查组在石家庄等地开展检查，听取了河北省贯彻实施外商投资法的情况汇报，并督促各地各部门依法推进外商投资工作。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)