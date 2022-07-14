吴宜灿

推动核能创新应用，必须在确保安全的前提下有序发展核电，同时发挥好科技创新引领和战略支撑作用，不断向能源技术创新要动力、要效益

今年3月出台的《“十四五”现代能源体系规划》提出，积极安全有序发展核电，到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右……围绕“积极安全有序发展核电”，我国核电事业迎来新节点、新目标。

随着全球科技创新进入空前密集活跃的时期，以清洁高效可持续为目标的能源技术加速发展将引发全球能源变革，能源发展呈现低碳化、电力化、智能化趋势。作为清洁低碳能源，核能的利用在减排方面优势显著。积极安全有序发展核电，不仅有助于解决我国能源对外依存度高等问题，还可助推“双碳”目标的实现。

核电是和平利用核能的主要形式。如今人类和平利用核能已近70年，核能系统也经历了演化和升级。在我国，从秦山一期的第二代核能系统，到华龙一号、国和一号等自主第三代核电机组完成研发乃至商业运行，再到具有第四代核能系统特征的高温气冷堆首次并网，历经多年技术积累和发展，国内核能发电量位列全球第二。

不过，目前核电在我国电力中的占比为4.9%，低于发达国家的水平。为实现核能领域的科技自立自强，助推“双碳”目标实现，要加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，培育高端核电装备制造产业集群。

推动核能创新应用，必须在确保安全的前提下有序发展核电。“十四五”规划纲要提出，安全稳妥推动沿海核电建设。《2030年前碳达峰行动方案》也提出，“积极安全有序发展核电。合理确定核电站布局和开发时序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持平稳建设节奏。”制约核能发展的根本是核安全问题，为此，核能的安全发展需要从目标、技术、方法、措施等方面进行革新。目前，科研人员正基于“从源头确保核安全”理念，致力于研发第五代核能系统，通过创造亲近性、灵活性、智能性等技术特征，在核能安全与可持续发展中发挥重要作用。同时，要实行最严格的安全标准和最严格的监管，持续提升核安全监管能力。

推动核能创新应用，必须发挥好科技创新引领和战略支撑作用。从增强能源科技创新能力着手，构建绿色能源技术创新体系，不断向能源技术创新要动力、要效益。要加大对核能创新的投入和支持，构建良好的创新生态环境。同时拓展核能多元化应用，开展核能综合利用示范，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。

（作者为中国科学院院士、中科院合肥物质科学研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）

(责编：赵欣悦、白宇)