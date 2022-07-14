本报上海7月13日电 （记者谢卫群、方敏）上海市政府近期印发《关于加快推进南北转型发展的实施意见》，并配套发布《加快推进南北转型发展的支持政策》，南北地区（金山区、宝山区）也制定了各自的行动方案，形成了上海推进南北转型发展的“1+1+2”顶层设计和政策框架体系。

金山、宝山是上海传统产业基础扎实的实体经济承载区，也是优化城市空间格局、推动核心功能向长三角南北两向辐射的重要门户。为加快塑造城市空间新格局，上海将南北转型作为重要抓手和培育经济发展新动能的关键举措。

《实施意见》要求，到2025年，上海南北地区基本成为产城融合发展、新兴产业集聚、生态宜居宜业的现代化转型样本，地区生产总值年均增长率高于全市平均水平。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）

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