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上海加快推进南北转型发展

到2025年基本建成现代化转型样本

2022年07月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海7月13日电　（记者谢卫群、方敏）上海市政府近期印发《关于加快推进南北转型发展的实施意见》，并配套发布《加快推进南北转型发展的支持政策》，南北地区（金山区、宝山区）也制定了各自的行动方案，形成了上海推进南北转型发展的“1+1+2”顶层设计和政策框架体系。

　　金山、宝山是上海传统产业基础扎实的实体经济承载区，也是优化城市空间格局、推动核心功能向长三角南北两向辐射的重要门户。为加快塑造城市空间新格局，上海将南北转型作为重要抓手和培育经济发展新动能的关键举措。

　　《实施意见》要求，到2025年，上海南北地区基本成为产城融合发展、新兴产业集聚、生态宜居宜业的现代化转型样本，地区生产总值年均增长率高于全市平均水平。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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