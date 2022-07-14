本报兰州7月13日电 （记者银燕）记者从甘肃省政府新闻办获悉：日前闭幕的第二十八届兰洽会共签约合同项目898个，总额达5311.13亿元。

据介绍，这届兰洽会围绕新能源、新材料、装备制造、生物医药、现代农业等优势产业，整合全省资源，设置7个专业展馆，有10家央企和54家三个“500强”企业相关负责人参加，总计3万余人参会。

这届兰洽会期间，首次举办全球招商大会、三个“500强”企业座谈会、浙商（投融资）大会、陇商座谈会等。签约的合同项目涉及新能源、新材料、装备制造、化工、数据信息等，签约项目数、金额比上届分别增长28.84%、35.86%。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）

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