兰洽会签约合同项目898个
总额超5300亿元
2022年07月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报兰州7月13日电 （记者银燕）记者从甘肃省政府新闻办获悉：日前闭幕的第二十八届兰洽会共签约合同项目898个，总额达5311.13亿元。
据介绍，这届兰洽会围绕新能源、新材料、装备制造、生物医药、现代农业等优势产业，整合全省资源，设置7个专业展馆，有10家央企和54家三个“500强”企业相关负责人参加，总计3万余人参会。
这届兰洽会期间，首次举办全球招商大会、三个“500强”企业座谈会、浙商（投融资）大会、陇商座谈会等。签约的合同项目涉及新能源、新材料、装备制造、化工、数据信息等，签约项目数、金额比上届分别增长28.84%、35.86%。
《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 上半年外贸数据出炉：出口美国最多 最爱从东南亚“海淘”
- 人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。…
相关新闻
- 评论
- 关注