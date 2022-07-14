新基石研究员项目启动申报
2022年07月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京7月13日电 （记者喻思南）由中国科学技术协会指导的“新基石研究员项目”近日首次开放申报。该项目聚焦原始创新、鼓励自由探索，将在未来10年内投入100亿元，支持200至300位杰出科学家进行基础研究，实现“从0到1”的原始创新。这项具有公益属性的新型基础研究资助项目由科学家主导、腾讯公司出资独立运营。
据介绍，项目设置了数学与物质科学以及生物与医学科学两个领域。资助类别分为两类：实验类不超过每人每年500万元，理论类不超过每人每年300万元，并连续资助5年。2022年度“新基石研究员项目”计划资助60人，申报人可通过项目官网进行申报。与任务驱动型的项目制研究不同，该项目最鲜明的特色是“选人不选项目”。
《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 上半年外贸数据出炉：出口美国最多 最爱从东南亚“海淘”
- 人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。…
相关新闻
- 评论
- 关注