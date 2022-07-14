本报北京7月13日电 （记者喻思南）由中国科学技术协会指导的“新基石研究员项目”近日首次开放申报。该项目聚焦原始创新、鼓励自由探索，将在未来10年内投入100亿元，支持200至300位杰出科学家进行基础研究，实现“从0到1”的原始创新。这项具有公益属性的新型基础研究资助项目由科学家主导、腾讯公司出资独立运营。

据介绍，项目设置了数学与物质科学以及生物与医学科学两个领域。资助类别分为两类：实验类不超过每人每年500万元，理论类不超过每人每年300万元，并连续资助5年。2022年度“新基石研究员项目”计划资助60人，申报人可通过项目官网进行申报。与任务驱动型的项目制研究不同，该项目最鲜明的特色是“选人不选项目”。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 08 版）

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