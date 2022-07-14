人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高温影响超9亿人 专家提示：减少户外活动 谨防中暑

2022年07月14日08:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月14日电 （记者杨虞波罗）国家气候中心监测显示，今年6月以来（截至7月12日），我国平均高温日数5.3天，较常年同期偏多2.4天，为1961年以来历史同期最多。陕西南部、河南、河北南部、山东中部和西部、安徽、江苏、浙江、湖北中部和北部、重庆、新疆中部和南部、内蒙古西部等地高温日数有10-20天，其中河南东部和南部、安徽北部、湖北西北部以及新疆东南部等地超过20天，河南漯河（33天）、永城（31天）、舞钢（31天）、舞阳（31天）、沈丘（31天）、襄城（30天）和陕西华县（31天）以及新疆鄯善（36天）、淖毛湖（33天）等地高温日数都超过30天，新疆吐鲁番和托克逊达42天。

6月13日以来，我国出现了今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。

全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，其中河北灵寿（44.2℃）、藁城（44.1℃）、正定（44.0℃）和云南盐津（44.0℃）日最高气温达44℃以上。

专家提醒，公众一定要减少户外活动时间，及时补水，避免午后时段出行，谨防中暑。

6月13日以来，因温高雨少，浙江东部、河南西部、陕西南部、甘肃南部、四川北部等地土壤墒情偏差，部分地区旱情持续或发展。

浙江省农业气象中心专家提醒，有关方面应及时做好大田灌溉和设施农业覆盖遮阴等工作，视高温情况暂缓部分野外高温农事活动，水产方面还需关注鱼虾过激反应。“当前，浙江全省人工增雨行动已全面部署，湖州、台州的临海两地已开展作业2次，杭州市气象局将在本周开展增雨作业培训演练。”该专家说。

江苏省农业气象服务团队提示，针对河蟹生产开展个性化服务，建议各地加强池塘管理，适量补水、及时增氧、科学投喂，促进河蟹生长。针对水稻生长，及时提醒各地注意及时蓄水补水，加强田间管理和病虫害的防控。

据中央气象台预报，7月13日至7月26日，我国江南华南等地多高温天气。13-16日，四川盆地、陕西关中、江汉、江淮、江南、华南等地多高温少雨天气，日最高气温一般为35-38℃、局部39℃左右。17-20日，四川盆地、江汉、江淮、江南西部和北部沿江、华南西北部等地将出现降雨过程，高温天气得以缓解，江南东南部、华南东部持续高温闷热天气。21日之后，南方地区高温将再次发展，范围扩大，福建、江西、浙江南部等地日最高气温可达39-41℃。

国家气候中心预计，7月27日至8月11日，我国大部地区气温较常年同期偏高，其中内蒙古西部、上海、江苏、浙江北部、安徽、江西北部、山东南部、河南大部、湖北、湖南北部、重庆、四川东部、贵州北部、西藏、陕西南部、新疆北部等地偏高1-2℃。上述部分地区高温日数偏多，可能出现持续时间较长的高温天气过程。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
高温影响超9亿人 专家提示：减少户外活动 谨防中暑
　　人民网北京7月14日电 （记者杨虞波罗）国家气候中心监测显示，今年6月以来（截至7月12日），我国平均高温日数5.3天，较常年同期偏多2.4天，为1961年以来历史同期最多。陕西南部、河南、河北南部、山东中部和西部、安徽、江苏、浙江、湖北中部和北部、重庆、新疆中部和南部、内蒙古西部等地高温日数有10-20天，其中河南东部和南部、安徽北部、湖北西北部以及新疆东南部等地超过20天，河南漯河（33天）、永城（31天）、舞钢（31天）、舞阳（31天）、沈丘（31天）、襄城（30天）和陕西华县（31天）以及新疆鄯善（36天）、淖毛湖（33天）等地高温日数都超过30天，新疆吐鲁番和托克逊达42天。…
上半年外贸数据出炉：出口美国最多 最爱从东南亚“海淘”
　　人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部