人民网北京7月14日电 （记者杨虞波罗）国家气候中心监测显示，今年6月以来（截至7月12日），我国平均高温日数5.3天，较常年同期偏多2.4天，为1961年以来历史同期最多。陕西南部、河南、河北南部、山东中部和西部、安徽、江苏、浙江、湖北中部和北部、重庆、新疆中部和南部、内蒙古西部等地高温日数有10-20天，其中河南东部和南部、安徽北部、湖北西北部以及新疆东南部等地超过20天，河南漯河（33天）、永城（31天）、舞钢（31天）、舞阳（31天）、沈丘（31天）、襄城（30天）和陕西华县（31天）以及新疆鄯善（36天）、淖毛湖（33天）等地高温日数都超过30天，新疆吐鲁番和托克逊达42天。

6月13日以来，我国出现了今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。

全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，其中河北灵寿（44.2℃）、藁城（44.1℃）、正定（44.0℃）和云南盐津（44.0℃）日最高气温达44℃以上。

专家提醒，公众一定要减少户外活动时间，及时补水，避免午后时段出行，谨防中暑。

6月13日以来，因温高雨少，浙江东部、河南西部、陕西南部、甘肃南部、四川北部等地土壤墒情偏差，部分地区旱情持续或发展。

浙江省农业气象中心专家提醒，有关方面应及时做好大田灌溉和设施农业覆盖遮阴等工作，视高温情况暂缓部分野外高温农事活动，水产方面还需关注鱼虾过激反应。“当前，浙江全省人工增雨行动已全面部署，湖州、台州的临海两地已开展作业2次，杭州市气象局将在本周开展增雨作业培训演练。”该专家说。

江苏省农业气象服务团队提示，针对河蟹生产开展个性化服务，建议各地加强池塘管理，适量补水、及时增氧、科学投喂，促进河蟹生长。针对水稻生长，及时提醒各地注意及时蓄水补水，加强田间管理和病虫害的防控。

据中央气象台预报，7月13日至7月26日，我国江南华南等地多高温天气。13-16日，四川盆地、陕西关中、江汉、江淮、江南、华南等地多高温少雨天气，日最高气温一般为35-38℃、局部39℃左右。17-20日，四川盆地、江汉、江淮、江南西部和北部沿江、华南西北部等地将出现降雨过程，高温天气得以缓解，江南东南部、华南东部持续高温闷热天气。21日之后，南方地区高温将再次发展，范围扩大，福建、江西、浙江南部等地日最高气温可达39-41℃。

国家气候中心预计，7月27日至8月11日，我国大部地区气温较常年同期偏高，其中内蒙古西部、上海、江苏、浙江北部、安徽、江西北部、山东南部、河南大部、湖北、湖南北部、重庆、四川东部、贵州北部、西藏、陕西南部、新疆北部等地偏高1-2℃。上述部分地区高温日数偏多，可能出现持续时间较长的高温天气过程。

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