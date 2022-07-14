原标题：45.5万亿元！ 中国数字经济规模快速增长

新华社讯 （记者马晓澄 洪泽华）2022中国数字经济创新发展大会7月8日在广东汕头开幕。会上发布的多份数字经济报告显示，2021年中国数字经济规模继续快速增长，数字经济已经由经济的组成部分转变为经济发展的引领力量。

根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

中国信息通信研究院副院长王志勤介绍，2002年到2011年，中国数字经济增速低于同期GDP平均增速，数字经济仅仅是国民经济的一部分。2012年以来，我国数字经济规模占GDP的比重不断提升，数字经济年均增速显著高于同期GDP平均增速，已成为支撑经济高质量发展的关键力量。

中国电子信息产业发展研究院发布的《中国数字经济发展现状与趋势洞察》显示，中国已经成为数据量最大、数据类型最丰富的国家之一。预计到2025年，中国数据总量全球占比将接近30%。

中国电子信息产业发展研究院院长张立说，数据显示中国的数字经济与实体经济融合成果逐步凸显。未来随着传统产业数字化转型，数字化效率提升业规模将进一步扩大，推动数字经济整体规模持续增长。

“整体来看，中国数字经济在保持规模高速增长的同时，正向基础更牢、结构更优、动力更足方向迈进。”张立说。

工业和信息化部电子第五研究所在会上发布了《中国数字经济发展指数研究报告》。该所副所长王蕴辉说，从数字产业化指标来看，通信产业是数字经济快速增长的重要因素。从数字基础设施指标来看，新基建、数据要素和相关辅助企业是高速增长的来源。此外，中国的数字人才指标也取得了快速增长。

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