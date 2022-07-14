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数字人民币试点已拓展到15省市

累计交易金额约830亿元

2022年07月14日08:32 | 来源：中国经济网
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原标题：数字人民币试点已拓展到15省市

本报北京7月13日讯（记者陈果静）中国人民银行货币政策司司长邹澜13日介绍，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区，深圳、苏州、雄安新区、成都4个地方取消了白名单限制，并吸收兴业银行作为新的指定运营机构。

“圆满完成北京冬奥会的场景试点，使数字人民币作为科技名片在北京冬奥会、冬残奥会上完成了精彩亮相。”邹澜在当日举行的国新办新闻发布会上表示，今年上半年，在试点地区大力支持下，人民银行会同各参研机构，扎实稳妥推进数字人民币试点测试，稳步扩大试点测试范围，持续创新特色应用场景，延伸数字人民币服务触角。围绕稳经济大盘这个大局，数字人民币通过智能合约等特色功能，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中积极发挥作用。

据介绍，截至5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易金额约830亿元，支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。

邹澜表示，下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，继续深化国际交流合作。

(责编：罗知之、陈键)

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