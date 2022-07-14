陈果静

原标题：企业融资成本稳中有降

7月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，人民银行有关负责人介绍今年上半年金融统计数据情况并答记者问。

“金融统计数据显示，今年上半年流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。”中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘介绍。

上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。6月末，广义货币供应量（M_2）同比增长11.4%，比上年同期高2.8个百分点；上半年，社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币各项贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。

从结构看，上半年信贷结构持续优化。阮健弘表示，人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项结构性货币政策工具，加大普惠小微贷款的支持力度，支持中小微企业稳定就业，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。6月末，投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点；普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点。普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

上半年，企业综合融资成本稳中有降。6月份，新吸收定期存款利率为2.5%，比上年同期低16个基点。发挥贷款市场报价利率改革潜力，1年期LPR和5年期LPR分别下降10个基点和20个基点，降低企业综合融资成本。6月份，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点。

今年以来，人民银行创设了三项新的结构性货币政策工具——科技创新再贷款、普惠养老专项再贷款试点和交通物流专项再贷款。去年第四季度，央行还出台了碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。人民银行货币政策司司长邹澜介绍，截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。煤炭清洁高效利用专项再贷款已经累计支持银行向企业发放低成本贷款439亿元。今年创设的三项新工具按季发放，将于今年7月首次申请，目前人民银行正在有序推动相关工作。

近期，人民银行支持国家开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元。邹澜表示，金融工具稳步运行需要项目、资金、监管等多方面配套政策支持。下一步，将与有关部门一道，有序推进政策性、开发性金融工具落地。

邹澜表示，未来随着疫情形势总体受控，预计宏观经济会保持稳步复苏，企业和居民的资产负债表有望逐步修复改善，信贷支持将保持较强的力度。下一阶段，继续提高企业和居民扩张意愿，最重要的是让生产生活更加平稳高效地转动起来，保持经济回暖势头，稳住实体部门的收入、预期和信心，进一步提升内生增长动能和经济活力。人民银行将继续落实稳经济一揽子政策措施，加大稳健货币政策的实施力度，营造良好的货币金融环境，形成政策合力，保持经济运行在合理区间。

(责编：罗知之、陈键)