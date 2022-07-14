国家邮政局公布上半年行业运行情况
全国快递业务量达512.2亿件
2022年07月14日08:34 | 来源：中国经济网
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原标题：全国快递业务量达512.2亿件
本报北京7月13日讯（记者吉蕾蕾）国家邮政局13日发布数据显示，上半年邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。
上半年，邮政服务业务总量累计完成1151.6亿元，同比增长6.6%；邮政寄递服务业务量累计完成142.1亿件，同比增长11.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成199.1亿元，同比增长3.1%。上半年，邮政函件业务累计完成4.2亿件，同比下降28.1%；包裹业务累计完成855.0万件，同比下降8.4%；报纸业务累计完成82.0亿份，同比增长0.4%；杂志业务累计完成3.6亿份，同比增长1.1%；汇兑业务累计完成228.2万笔，同比下降32.7%。
上半年，邮政快递行业发展整体态势稳中有进。统计显示，上半年全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。其中，同城业务量累计完成61.3亿件，同比下降5.1%。6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。
(责编：罗知之、陈键)
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