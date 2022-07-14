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金银箔粉不可食用！四部门联合发文严刹“食金之风”

2022年07月14日08:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者杨曦）记者获悉，为加强食品安全监督管理，严厉查处生产经营含金（银）箔金（银）粉类物质（以下简称金银箔粉）食品违法行为，近日，市场监管总局、农业农村部、国家卫生健康委及海关总署四部门联合制定并发布《查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定》（以下简称《规定》），于2022年7月12日起施行。

《规定》指出，金银箔粉未列入《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760），不属于食品添加剂，不是食品原料，不能用于食品生产经营。

《规定》要求，相关广告主体在食品广告中不得宣传金银箔粉可食用，不得宣传食品中添加金银箔粉具有保健功能、治疗功效等，不得以食品添加金银箔粉为噱头宣扬奢靡享乐、拜金主义等。

图片来源：市场监管总局官方微信

(责编：杨曦、吕骞)

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