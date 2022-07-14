生态环境部：加快建立完善温室气体自愿减排交易市场
2022年07月14日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，7月13日，生态环境部召开全国碳市场建设工作会议，安排部署下一阶段重点工作任务。
据悉，全国碳市场自去年7月启动上线交易以来，取得积极成效，初步构建了科学有效的制度体系，市场运行总体平稳，推动企业低成本减排作用初步显现，成为展现我国积极应对气候变化的重要窗口。
会议强调，各地要以数据质量管理为重点，加快完善制度机制建设，建立健全碳市场数据质量日常管理机制。压实企业主体责任，加强对技术服务机构监督管理，组织开展监督帮扶问题整改“回头看”。扎实做好2021年度碳排放报告核查和配额分配相关工作，加快建立完善温室气体自愿减排交易市场。
(责编：王仁宏、吕骞)
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