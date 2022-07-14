人民网北京7月14日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，当前生猪生产形势总体稳中向好，由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

近日，农业农村部召开生猪生产座谈会，分析当前生猪生产形势，研究下半年生猪稳产保供重点工作，要求落实生猪稳产保供省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，采取有力有效措施抓好生猪生产，确保猪肉市场稳定供应。

会议认为，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。“受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。”农业农村部相关负责人表示。

进入7月份，随着近期生猪价格持续回升，生猪养殖行业普遍开始扭亏为盈。在河南省安阳市内黄县一养殖基地内，一群出栏的生猪被赶上货车。“生猪养殖行业具有很强的周期性，从业者应保持理性，尊重市场，尊重周期，特别是应对周期底部的能力，低谷阶段要降本增效保供给。”负责人李俊表示，价格的回暖让多数生猪养殖场（户）的亏损局面大幅缓解。

随着饲料等成本的提升，近期市场上的肉价随之上涨，农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇认为，要理性看待市场变化。“既得让养殖户有利润,又能保证消费者的日常需求。从当前来看，三季度都属于季节性反弹，价格回归到合理区间后将保持稳定。”

在生猪生产座谈会上，农业农村部强调要坚持“稳”字当头，稳政策、稳预期、稳生产、稳供给。强化监测预警能力建设，提高监测数据质量。稳定并落实金融、用地、环保等长效性基础政策，防止政策“翻烧饼”。

“实施生猪产能调控方案，保持生猪产能继续稳定在合理区间。”相关负责人表示，通过抓好非洲猪瘟常态化防控，大力发展设施化规模养殖，持续推进粪污资源化利用，不断完善现代生猪流通体系，促进生猪产业高质量发展。

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