王宝会

原标题：银团贷款为何成香饽饽

近日，马上消费金融股份有限公司筹组今年第一期6.8亿元银团贷款，多家银行增额参团，引发金融市场关注。银团贷款通常是指由获准经营贷款业务的多家银行采用同一贷款协议，向借款人发放的并由同一家代理行管理的贷款。通过银团贷款，企业能在较短时间内筹措较大金额的资金，减少筹资事务，降低风险。通过银团贷款的授信，也能扩大企业影响，进一步增强企业的筹资能力。

今年上半年以来，银团贷款成为消费金融公司融资的香饽饽。比如，海尔消费金融、小米消费金融、锦程消费金融、平安消费金融等多家消费金融公司以银团贷款形式融到资金，且多家融资额度超过5亿元。截至目前，消费金融行业已有超10家消费金融公司通过银团贷款渠道募集到资金。

由于消费金融公司不是银行机构，无法吸收公众存款，只能通过融资方式补血。目前来看，消费金融公司主要采用股权融资和债权融资。

就股权融资而言，其主要有增资扩股和其他方式。增资扩股虽然是突破规模瓶颈的办法之一，但受限于股东决策效率和监管机构批准，具有一定局限性。这种过度依赖股东支持的方式无益于公司长期持续发展。因此，不得不考虑向外部借力融资就成为重要的渠道之一。

此时，消费金融公司会把目光聚焦在同业拆借、资产证券化（ABS）、金融债、银团贷款等债权融资方式上。一般而言，同业拆借市场、资产证券化和金融债对消费金融公司的资产质量、连续盈利、信用评级等方面有严格的准入门槛和额度限制，贷款流程较为复杂。由于银团贷款的准入门槛较低，在花费借款人较少的时间和精力前提下，不仅贷款手续方便、期限长，而且能根据借款人需要，提供多用途、多机构、多币种的贷款项目。相对其他募资渠道，就不难理解银团贷款热度为何持续上升了。

近年来，在金融市场竞争日益加剧的背景下，国内消费金融公司密集增资背后更是品牌力的角逐。从行业融资趋势来看，头部机构立足规模优势，呈现出强者恒强的格局；中尾部机构为了保存实力，不断推进资产转型升级。总的来看，银团贷款在消费金融公司强身健体的过程中扮演着重要角色，融资的成功也向市场释放两个有力信号：一方面有利于借款人树立良好的行业市场形象，从而形成品牌溢价效应。另一方面彰显银团成员认可借款人资产实力和经营状况，为推动消费金融公司与其他银行常态化合作打下基础。

尽管银团贷款能为其带来中长期低成本资金，但对消费金融公司长远发展而言，仅满足于融资壮大资产规模远远不够，若想在消费金融赛道当好一名长跑运动员，自身的场景布局、用户黏性等能力也决定着跑者的耐力大小。同时，要落实好监管部门监管评级要求，做好公司治理与内控、资本管理等领域的风险防控，发挥消费金融促消费、扩内需的应尽之责。此外，有关部门应多措并举探索更多融资渠道。比如，推动符合许可条件的消费金融公司在银行间市场发行二级资本债，不断优化资本结构，促进消费金融市场稳健发展。

(责编：罗知之、陈键)