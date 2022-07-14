周茂华

原标题：物价温和可控不改货币政策走向

最新数据显示，6月全国居民消费价格指数（CPI）同比增长2.5%，较上个月涨幅扩大0.4个百分点，超出市场预期。叠加国际通胀高烧不退等因素，下半年国内通胀水平与货币政策走势引发关注。

从CPI结构看，食品价格中，尽管6月份猪肉价格同比下跌6.0%，但较上个月大幅缩窄15.1个百分点，按照目前趋势，猪肉价格对CPI同比由原先“拖累项”，逐步转为CPI“拉动项”。非食品价格中，汽、柴油价格同比涨幅均超过三成，飞机票等服务价格也明显上涨。部分市场人士担忧“猪、油”共振推高下半年国内消费者物价，并可能影响到下半年国内货币政策走向。

结合国内宏观环境看，6月份消费者物价走高主要受四方面因素影响。一是国内需求回暖。6月份以来，国内经济活动恢复加快，带动食品、日用品等消费需求回暖。二是成本上升明显。国际能源价格上涨推升国内汽、柴油价格上涨，交通出行成本上升明显。三是去年低基数的效应。四是猪肉价格走高。受消费回暖、生猪产能调整及部分养殖户压栏扰动市场供需平衡的影响，6月份猪肉价格明显上涨，猪肉价格同比跌幅收窄。

从趋势看，随着下半年国内需求稳步恢复，商品和服务需求增加，国内生猪产能调整，餐饮复苏与季节性猪肉需求回暖，猪肉价格同比有望转正。此外，原油和商品价格波动，以及局部气候异常变化扰动果蔬价格等，下半年国内消费者物价同比中枢有望抬升。但从整体来看，下半年物价温和可控，不会对货币政策构成实质性影响。

首先，国内物价稳的基础坚实。国内粮食连年丰收，库存充足。生猪产能已恢复至正常年份水平，猪肉价格不具备趋势大幅上涨的基础。交通物流畅通，果蔬及日用品等居民必需消费品供给充裕。当前采取的保供稳价措施也有助于稳定国内能源和商品价格。

其次，需求复苏落后于产出供给。数据显示，5月全社会消费品零售总额和餐饮收入同比分别下滑6.7%和21.1%，而5月规上工业增加值同比增长0.7%，反映国内消费需求复苏落后于产出供给。同时，6月核心CPI同比增长1.0%，反映国内需求整体偏弱。国内货币政策重心仍是稳增长，稳健货币政策需要加大调控力度，加快推动需求恢复，促进国内供需平衡和可持续发展。

在目前全球高通胀和复杂的经济环境下，我国货币政策需要继续保持定力，平衡好稳增长、稳物价和稳就业的关系。

稳健货币政策继续加大调控力度，支持国内需求稳步恢复。在保持货币总量适度增长情况下，充分发挥结构性工具精准直达优势，加大对实体经济薄弱环节、重点项目的支持力度。激发微观主体活力，保市场主体稳就业，同时增加市场有效供给。

货币政策与其他宏观政策进行配合，通过出台相关举措，稳定生猪产能，畅通物流、仓储等环节，打击囤积居奇、哄抬价格行为，维护正常市场秩序。同时，继续落实能源等商品保供稳价措施，有效缓解部分中下游行业企业经营压力，降低输入型通胀风险。

（作者系光大银行金融市场部宏观研究员）

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