人民网北京7月14日电 （记者余璐）为积极推进健康中国战略，大力开展和推动全民健康、特别是关心下一代健康工作，近日，中国关心下一代健康体育基金会、中国水利电力医学科学技术学会在北京正式签约合作项目“中国校园健康行动·学生健康管理工程”。

据了解，“中国校园健康行动·学生健康管理工程”将针对校医培训和即将在全国展开的青少年健康科普中心建设项目以及青少年在校生体质健康等方面开展标准化制订工作，编纂相关青少年体质健康科普知识教育大纲，并针对当下青少年在校生普遍存在的肥胖、视力、脊柱侧弯和心理健康等方面亟待解决的健康问题提出解决方案。

签约仪式前，中国关心下一代工作委员会副秘书长、中国关心下一代健康体育基金会原理事长郝毅和中国水利电力医学科学技术学会理事长姜梅就各自领域多年的发展情况作了详细的介绍，双方一致认为，中国关心下一代健康体育基金会作为专门服务全国青少年身心健康的国家级公益基金机构，中国水利电力医学科学技术学会做为隶属国家卫健委的专业医学学术科研机构，有责任、有义务担当起青少年卫生健康重任。在相互尊重、资源共享、优势互补的原则上，要充分发挥各自的资源和专业技术优势，积极开展涉及青少年健康领域的标准化科研以及在校生的健康管理、疾病的预知预防等工作。

中国关心下一代工作委员会副秘书长李幼林表示，此次合作将全面提升青少年健康管理专业化建设进程和相关科研，期待项目的实施能为关心下一代青少年健康工作做出更多的贡献。

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