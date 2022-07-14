人民网北京7月14日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局广告监管司和中国经济信息社联合发布中国广告业发展指数（2021年度），以量化指数的方式全方位评估了我国广告业发展情况，为市场主体和监管部门提供参考。

该指数从总体情况、产业实力、产业环境、社会效益、经济效益五个方面进行了评估。指数共设三级指标，以2018年为基期，基点为100点。

2021年中国广告业发展总指数为110.85点，同比增长7.36%。新技术、新业态、新模式不断涌现，广告业产业实力不断提升，对经济、社会发展的影响和贡献与日俱增。“十四五”时期，广告业将迈向高质量发展新征程。

2021年产业实力指标为115.91点，同比增长8.68%，显示我国广告业产业实力不断提升，产业结构日趋优化。得益于互联网广告的迅猛发展，2021年全国广告业事业单位和规模以上企业的广告业务收入首次突破1万亿元，达到11799.26亿元，同比增长20.38%。传统媒体加快数字化转型，以电视台、广播电台为代表的事业单位广告收入增长主要来自其互联网广告业务。

2021年产业环境指标回升至105.32点，同比增长6.50%。党中央、国务院高效统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，广告主和消费者信心提振，产业政策环境不断优化。广告领域“放管服”改革扎实推进，依法取消广告发布登记行政许可事项，延续实施免征文化事业建设费政策，有效减轻了市场主体负担。

2021年产业社会效益指标达到110.85点，同比增长5.62%，显示广告业在促进就业、传播文明、构建和谐等方面发挥了积极的推动作用。守牢广告导向监管底线，重点领域广告监管有力有效，广告协同监管持续强化。市场监管总局集中整治借庆祝中国共产党成立100周年名义开展的违法违规商业营销宣传，深入开展“我为群众办实事”实践活动，集中治理群众反映强烈、社会危害性较大的重点领域虚假违法广告问题。各地市场监管部门共查处违法广告案件4.27万件，比上年度增长13.90%；罚没7.44 亿元，比上年度增长31.37%。市场秩序平稳规范，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

2021年产业经济效益指标为111.30点，同比增长8.58%。广告业事业单位和规模以上企业直接缴税金额同比增长11.55%。广告业务收入占文化及相关产业收入的比重达到9.91%，同比增长3.36%。在从业人数相对稳定的情况下，人均创造广告业务收入增加，带动整体经营效益提高。

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