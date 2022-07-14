人民网北京7月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年全国夏粮总产量14739万吨（2948亿斤），比上年增加143.4万吨（28.7亿斤），增长1.0%。其中小麦产量13576万吨（2715亿斤），增加128.6万吨（25.7亿斤），增长1.0%。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，今年以来，各地区各部门高度重视粮食生产，严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度，克服冬小麦晚播、农资价格上涨和国内疫情多点散发等不利因素影响，夏粮实现增产丰收。

夏粮播种面积稳中略增

2022年全国夏粮播种面积26530千公顷（39795万亩），比上年增加92.1千公顷（138.2万亩），增长0.3%，连续两年实现增长。其中小麦播种面积22962千公顷（34443万亩），增加50.8千公顷（76.2万亩），增长0.2%。

王贵荣分析，夏粮播种面积稳中略增的主要原因有以下几方面：

一是压实粮食生产责任。党中央、国务院高度重视粮食和重要农产品供给，严格粮食安全责任制考核，各地层层压实生产责任，实行耕地保护党政同责，严守耕地红线，强化耕地用途管制。

二是加大政策支持力度。国家提高小麦最低收购价，稳定农民种粮补贴，加大产粮大县奖励力度，推动三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖，各地也统筹安排资金加大扶持力度，保障农民种粮收益。同时，小麦等粮食价格有所上涨，农民种粮积极性提高。

三是稳住冬小麦播种面积。河北、山西、山东、河南、陕西等地克服严重秋汛影响，通过调整种植结构、扩大非灾区面积等方式，基本稳住冬小麦播种面积。全国冬小麦播种面积22320千公顷（33481万亩），比上年略减67.3千公顷（101.0万亩），下降0.3%。

四是扩大春小麦种植规模。新疆、甘肃、宁夏等地积极扩种春小麦，全国春小麦播种面积642千公顷（962万亩），比上年增加118.1千公顷（177.1万亩），增长22.6%，有力弥补了冬小麦因灾减少的面积。

夏粮单产小幅提高

2022年全国夏粮单产5555.6公斤/公顷（370.4公斤/亩），比上年增加34.9公斤/公顷（2.3公斤/亩），增长0.6%，其中小麦单产5912.3公斤/公顷（394.2公斤/亩），增加43.0公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.7%。

王贵荣分析，全国夏粮单产小幅提高的主要原因如下：

一是气象条件总体有利。虽然去年北方冬麦区遭遇秋汛，但开春后气温回升快，“倒春寒”、春旱等灾害发生较轻，利于小麦起身拔节、分蘖成穗。入夏以来土壤底墒足，早晚温差大，利于籽粒灌浆。南方产区大部适期播种，生长阶段气象条件良好，特别是春季以来光温充足，利于生长发育和产量形成。

二是多项措施精准发力。针对播期推迟，各地提高整地质量、增加播种量、增施底肥，减轻晚播影响；针对弱苗比例高，深入开展“科技壮苗”行动，有效促进苗情转化；针对病虫害发生风险高，开展统防统治、“一喷三防”全覆盖，小麦条锈病和赤霉病发生面积大幅减少；针对局部地区疫情影响，及时打通农民下田、农资到店、农机上路等堵点卡点，推动春管夏收有序开展。

三是生产条件持续改善。近年来，各地加快高标准农田建设，加大中低产田改造力度，着力改善农田基础设施条件，培育推广优良品种，构建多元化的农业社会化服务体系，促进粮食单产水平稳步提高。

“2022年我国夏粮生产喜获丰收，为稳定全年粮食生产奠定了良好基础，为稳物价保民生、稳定经济大盘、应对外部环境的不确定性提供了坚实支撑。”王贵荣说。

图片来源：国家统计局官网

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