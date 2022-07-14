据国家电网消息，7月12日，国家电网有限公司在河北雄安新区召开能源互联网产业雄安创新中心开工动员大会。

据介绍，国家电网能源互联网产业雄安创新中心位于新区启动区互联网产业园，将重点布局能源电商与金融科技、新一代信息技术、综合能源服务、电动汽车服务、智能电网技术等优质资源，着力打造新兴产业创新中心、服务双碳示范中心和创新成果展示中心。

国家电网公司董事长、党组书记辛保安在讲话中表示，设立河北雄安新区，是深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署，是千年大计、国家大事。国家电网公司坚决落实党中央、国务院决策部署，始终把服务雄安新区发展作为重大政治任务，全力保障电力安全可靠供应，大力推动战略性新兴产业集聚，为新区经济社会发展提供有力支撑。创新中心项目开工建设，是公司服务雄安新区发展的又一战略举措，具有重要意义。

一是助力雄安新区抢占能源互联网科技制高点。创新中心集“基础研发+智能装备+信息服务+平台生态”功能于一体，将推动更多重大成果落地雄安，支撑新区打造国际领先的能源互联网技术策源地。二是服务雄安新区构建现代产业体系。创新中心汇聚的战略性新兴产业优质资源，成长潜力大、辐射带动力强，将充分吸纳上下游要素资源向雄安新区集聚，加快提升新兴产业发展能级。三是推动雄安新区打造零碳园区。创新中心致力于构建国际领先的零碳园区和能源互联网示范工程，将发挥典型示范效应，引领更多节能低碳创新，为建设绿色智慧新城注入新动力。

辛保安表示，公司将精心组织、周密部署，优质高效推进项目建设，全体参建单位要树牢安全理念，弘扬工匠精神，统筹好疫情防控和项目建设，努力打造一流精品工程、创新工程。

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