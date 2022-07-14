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这颗卫星，期待你的赐名！

2022年07月14日10:39 | 来源：央视新闻客户端
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来自国家航天局的消息，由《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》支持的陆地生态系统碳监测卫星预计8月上旬择机发射，该卫星现在面向全网开放征名。

该星可通过多种综合遥感手段，服务林草、环保、测绘、气象、农业、减灾等行业用户，将显著提高我国陆地遥感定量化水平。

△陆地生态系统碳监测卫星模拟图

卫星征名时间为2022年7月13日—2022年7月20日，征名要求如下：

候选名称要与绿水青山、双碳目标相结合，具有时代特征和文化特色。

要与当前航天发展要求相适应，体现陆地生态系统碳监测卫星的工程特点，简洁好记，朗朗上口。

候选名称释义应翔实、富有内涵，体现中华传统文化，候选名称为2到4个汉字。

候选名称应符合国家法律、社会公德等要求。

活动采用线上投稿方式征集卫星名称。参评者通过在线投票系统，进入征集通道填写作者信息并提交卫星名称及释义。网友可扫描下方二维码参与征名活动↓↓

征集活动结束后，国家航天局将组织相关专家对征集到的名称进行评议，选出10个候选名称，进入公示环节，并通过网络公示投票系统，面向全网进行投票，同时阐述征名目的、意义及相关内容，扩大传播范围。

后续，将综合公众投票和专家意见，最终名称将于卫星发射成功后择机公布，参与活动有机会参观现场发射。

△陆地生态系统碳监测卫星模拟图

（总台央视记者 崔霞 陶嘉树 国家航天局 张未）

(责编：徐婵、袁勃)

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