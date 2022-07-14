人民网北京7月14日电 （记者申佳平）“我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。”在国家发展改革委今日举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委价格司司长万劲松表示，我国上半年CPI平均上涨1.7%，涨幅与国际高通胀形成鲜明对比。下半年将继续密切跟踪物价总水平和重要商品价格走势，持续加强市场调控，抓好各项保供稳价政策措施落地见效。

上半年成绩来之不易

我国物价涨幅与国际形成鲜明对比

万劲松介绍，今年以来，国际能源、粮食价格大幅上涨，美欧等主要经济体通胀居高不下，最近几个月居民消费价格指数（CPI）涨幅达到8%以上，创近40年或有纪录以来新高，昨晚美国发布的6月份CPI涨幅更是高达9.1%，再创新高。而我国物价持续运行在合理区间，上半年CPI平均上涨1.7%，涨幅明显低于其他主要经济体，与国际高通胀形成鲜明对比。

他指出，今年以来，我国持续加强粮食、煤炭等重要商品产供储销体系建设，以国内保供稳价的确定性应对外部环境的不确定性，有力地保障了物价基本稳定。粮食等重要民生商品方面，全力稳定粮食生产，加强调控稳定生猪产能，强化蔬菜产销衔接，千方百计做好重要民生商品保供稳价工作。乌克兰危机以来，我国食品价格平均上涨1.4%左右，远低于美欧国家7.5%-9.5%的涨幅。能源方面，我国持续加大煤炭增产增供力度，完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价、稳定用能成本，居民用电、用气价格始终保持基本稳定。而美欧等主要经济体居民用电、用气价格大幅上涨，比如5月份欧元区电力价格同比上涨30%左右、燃气价格同比涨幅高达50%左右。

“总的看，上半年稳物价工作成绩来之不易，充分彰显了中国特色社会主义制度的优越性，是坚持以人民为中心的发展思想的具体体现，”万劲松表示，这也反映出我国重要民生商品、重点大宗商品产供储销体系建设成效显著，保供稳价工作体系更加健全。

下半年仍存不确定因素

有底气、有信心、有能力实现CPI预期目标

万劲松指出，今年下半年，受国际通胀高企、乌克兰危机、新冠肺炎疫情等因素影响，我国物价运行面临的不确定、不稳定因素仍然较多，但仍然有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标是可以实现的。

“第一，做好下半年稳物价工作，我们有底气。”万劲松介绍，我国商品和服务市场供给能力总体充裕，煤炭优质产能持续释放，粮食生产实现“十八连丰”，今年夏收小麦产量高、品质好，生猪产能总体合理充裕，近期能繁母猪存栏还在进一步增加，牛羊禽蛋和蔬菜水果生产正常、供给充足，保供稳价具有坚实的物质基础。

“第二，做好下半年稳物价工作，我们有信心。”万劲松强调，近几年，经过应对疫情做好生活必需品供应的实践、应对国际大宗商品价格大幅波动冲击的实践，各地保供稳价工作体系逐渐完善，预案逐步成熟，调控手段更加丰富，部门间、地区间的协调协作效率进一步提升，应急调控能力明显增强。

“第三，做好下半年稳物价工作，我们有能力。”万劲松表示，将继续密切跟踪物价总水平和重要商品价格走势，持续加强市场调控，抓好各项保供稳价政策措施落地见效。全力稳定粮食生产，进一步压实“菜篮子”市长负责制，确保重要民生商品供应充足、价格基本稳定，必要时适时投放中央猪肉储备，指导地方联动投放储备，充分发挥猪肉储备对稳肉价、稳物价的作用。以煤炭为“锚”继续抓好能源保供稳价工作，通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行。同时，指导各地认真执行价格补贴联动机制，及时足额发放价格临时补贴，切实保障困难群众基本生活，牢牢兜住民生底线。

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