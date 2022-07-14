人民网北京7月14日电 （记者申佳平）工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。在国家发展改革委今日举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏介绍，上半年我国汽车产业产销量实现较快恢复。其中，新能源汽车保持快速增长态势，上半年销售260万辆，同比增长120%。

霍福鹏表示，今年以来，受疫情和乌克兰危机影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，工业经济平稳增长面临新的挑战。国家发展改革委会同有关部门采取了一系列举措，努力保持工业经济平稳运行。

一是着力加强政策供给。《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》出台，聚焦解决企业普遍面临的困难问题，推出18项政策措施。同时，围绕财政税费、金融信贷、保供稳价、投资外资外贸、用地用能和环境等方面，不断细化实化政策举措，加快推动政策落地见效。

二是指导地方抓好落实。千方百计稳定大企业生产经营、减轻中小企业负担、提升高新技术企业发展活力、稳定传统产业外需市场，激发各类市场主体积极性和主动性，增强市场信心、提振发展预期。目前，31个省份均已出台振作工业经济运行的综合性政策文件。

三是推动企业复工达产。针对部分区域、部分企业阶段性停工停产的新问题新挑战，加强重点区域、重点行业、重点企业运行态势的调度分析，着力打通产业链供应链的堵点卡点，协同推动产业链供应链企业复工达产，努力保持疫情防控中制造业企业和工业园区生产经营秩序，尽量减少疫情对企业正常生产经营的影响。

霍福鹏表示，在各地方、各部门的共同努力下，我国工业生产、投资、预期均趋于改善，工业经济总体呈现企稳回升态势，为下半年工业经济平稳增长创造了良好条件。

特别是，汽车产业产销量在上半年实现了较快恢复。6月，我国汽车产销分别为249.9万辆与250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%。今年上半年，汽车产销分别为1211.7万辆与1205.7万辆。上半年累计出口121.8万辆，同比增长47.1%。其中，新能源汽车保持快速增长态势，上半年销售260万辆，同比增长120%，占新车销售比例达到21.7%。

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，汽车制造业增加值约占全部工业增加值的7%，汽车零售额约占社会消费品零售总额的10%，其产业链长、关联度高、带动性强，对于促进经济发展、带动社会就业具有重要作用。今年以来，地方政府也陆续出台了增加限购指标、发放购车补贴等配套措施。我国汽车产业具有超大规模市场优势和全产业链优势，汽车产业具有保持平稳较快增长的良好基础。据中国汽车工业协会预测，全年汽车销量将有望超过2700万辆，同比增长3%左右，其中新能源汽车销量有望达到550万辆，创历史新高。

霍福鹏指出，下一步将抓好已出台政策落地见效，统筹疫情防控和制造业企业生产，打通产业链供应链堵点卡点，扩大有效需求，强化中小企业纾困帮扶，协调解决工业经济运行中的困难问题，巩固工业经济恢复势头，努力保持工业基本盘稳定，为稳住经济大盘提供坚实支撑。

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