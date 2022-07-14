人民网北京7月14日电 （记者申佳平）7月14日，在国家发展改革委举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委综合司司长袁达袁达表示，今年以来，我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，国内疫情反弹、乌克兰危机等超预期因素冲击影响陡然增加，经济运行在3月下旬到5月中旬出现波动。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展工作有力有效推进，重点区域疫情防控取得积极成效，稳经济政策效应逐步释放，6月份经济实现较快企稳回升。

袁达具体介绍，从产业运行看，夏粮再获丰收，工业、服务业明显好转。夏粮总产量2948亿斤，增产29亿斤。工业运行在经历了4月份的短暂下降后，5月份重回正增长，6月份生产继续加快，全国统调发电量同比增长4%，明显快于上月；制造业PMI为50.2%，比上月回升0.6个百分点。服务业经营好转，6月份服务业商务活动指数为54.3%，比上月回升7.2个百分点，服务业业务活动预期指数上升5.8个百分点至61%。

从市场需求看，投资、出口带动作用明显，居民消费持续回升。从投资先行指标看，前5个月新开工项目数同比增长26.1%，新开工项目计划总投资增长23.3%。近期又新增政策性银行信贷额度8000亿元，创设政策性、开发性金融工具3000亿元，项目建设保障力度加大，投资关键支撑作用进一步凸显。外贸增速有所加快，6月份以人民币计价的进出口、出口、进口同比分别增长14.3%、22%、4.8%，增速比上月分别加快4.7个、6.7个、2个百分点。随着疫情得到有效控制，居民消费稳步恢复，端午节期间市场消费明显回暖，网络零售较快增长，6月份全国电影票房比上月大幅增长1.7倍。

从重点地区看，积极变化不断增多，经济大盘保持稳定。稳增长稳市场主体保就业专项督查的12个省份，经济总量约占全国的2/3，目前看大多数省份保持正增长、增速有望快于全国，比如福建、山东、湖北、湖南等省份较好发挥支撑拉动作用。中西部地区经济增速好于全国整体水平，江西、重庆、贵州、甘肃、宁夏等省份经济保持较快增势。受疫情冲击影响较大的省份经济明显好转，上海、吉林等地区企业更是“铆足了劲”，加速回补前期“缺口”，上海重点企业用电量是去年同期的1倍多。山西、陕西、内蒙古、新疆等省份，在采矿业及部分原材料行业生产较快增长等因素带动下，经济增速明显高于全国水平。

“从经济走势看，稳经济各项政策进一步落地见效，下半年经济有望继续保持回升势头。”袁达表示，面对内外部阶段性、突发性因素冲击，我国经济在较短时间内实现企稳回升，展现出了我国经济的强大韧性和巨大潜力，这充分说明我国经济持续健康发展的良好态势没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期向好的基本面没有改变。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应进一步释放，下半年经济有望继续回升、运行在合理区间。

(责编：申佳平、吕骞)