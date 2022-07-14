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国际粮价坐"过山车" 发改委回应如何端牢"中国饭碗"

2022年07月14日11:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者申佳平）“当前我国粮食安全形势较好，有能力、有底气、有条件应对外部冲击，端稳端牢‘中国饭碗’。”7月14日，在国家发展改革委举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委经贸司副司长张国华表示，今年夏粮再获丰收，小麦质量好于常年。同时国内粮食市场运行平稳，价格波动的幅度远远低于国际市场。

张国华表示，近年来，受疫情冲击、异常天气、主要发达经济体宽松货币政策等多种因素影响，国际粮价快速上涨、高位运行，今年又叠加乌克兰危机、近期主要发达经济体收紧货币政策等影响，全球粮食市场剧烈波动，不稳定、不确定因素明显增加。

张国华同时表示，总体看当前我国粮食安全形势较好。具体来看，主要体现在四个方面。

一是粮食生产稳步发展。2021年粮食产量达到6.8亿吨，比10年前增加了近1亿吨，连续7年保持在6.5亿吨以上，人均粮食占有量达到483公斤的高位。

二是今年夏粮再获丰收。而且小麦质量好于常年。夏粮收购总体呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的特点，截至7月10日，主产区累计收购小麦3433万吨，同比增加160万吨。

三是国内粮食市场总体平稳。我们先看国际粮食市场，今年3月7日芝加哥商品交易所小麦期货收盘价涨到了475美元/吨，同比涨了一倍；7月12日又大幅回落至298美元/吨，比3月7日的高点下跌37％。玉米的情况也是类似的。与国际粮价“过山车”式的剧烈波动相比，国内粮食市场运行平稳，价格波动的幅度远远低于国际市场。

四是粮食物流和应急保障能力显著提升。经过这些年的努力，我国粮食流通体系安全可靠，粮食仓储设施总体达到世界较先进水平，应急供应网点布局逐步完善，应急响应能力进一步增强，在应对新冠肺炎疫情等重大突发事件的实践检验中发挥了重要作用。

(责编：申佳平、吕骞)

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