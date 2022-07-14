人民网北京7月14日电 （记者申佳平）7月14日，在国家发展改革委举行的上半年经济形势媒体吹风会上，国家发展改革委运行局局长李云卿介绍，今年以来能源供需总体平稳，受重点行业用电增长、气温升高等因素影响，入夏以来全国日发电量快速攀升，7月13日全国调度发电量达到278.54亿千瓦时，最高调度负荷达到12.22亿千瓦，均创历史新高，用能需求明显回升。

李云卿表示，国家发展改革委会同各有关方面，加强综合协调，强化调度平衡，狠抓措施落实，全力做好迎峰度夏能源保供工作。

一是持续提升资源保障能力。组织各产煤省区在确保安全清洁高效利用的前提下积极挖掘增产潜力，有效释放先进产能。1-5月，全国煤炭产量18.1亿吨，同比增长10.4%，6月份以来保持较高产量水平。进一步提升发电能力，截至目前全国发电装机容量达到24.4亿千瓦，煤电非计划停运和出力受阻规模降至多年来最低水平，燃气发电顶峰出力明显增加。油气增储上产成效显著，1-5月全国原油产量8569万吨，同比增长4.1%；天然气产量924亿立方米，同比增长5.8%。

二是多措并举强化供需衔接。组织开展电煤中长期合同签订和履约监管，确保电煤稳定供应和价格平稳。统筹做好运力安排，运输平稳有序，上半年国铁电煤运输6.9亿吨，同比增长9.1%。目前，统调电厂存煤1.7亿吨，同比增加近6000万吨，可用26天。逐企制定成品油增产保供方案，组织供气企业和各地基本完成全年和供暖季合同签订，为持续稳定供应打下坚实基础。

三是加快推进可再生能源发展。优化电网调度，多发水电减少电煤消耗，保持核电安全满发，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。1-5月，全国水电发电量同比增长22.4%，远高于近12年7.6%的平均增速。大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点大型风电光伏基地建设，目前第一批项目已开工超过9500万千瓦。

四是加快推进能源储备能力建设。加快推进储煤设施建设，稳步提升存煤能力，保障高峰期用煤需求。加强油气储备能力建设，做好生产运行调度，保障成品油供应充足稳定、天然气供需平稳，目前地下储气库已完成全年注气计划进度的60%。大力推动抽水蓄能电站开发建设，鼓励发展新型储能设施。

李云卿表示，入夏以来能源供应总体平稳有序，经济社会发展用能需求得到有效满足。下一步，国家发展改革委将会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，立足当前，着眼长远，持续加强能源产供储销体系建设，紧扣保供稳价目标，抓好政策措施落实落地，做好能源保供各项工作，确保迎峰度夏能源供应安全稳定，确保民生和经济社会发展用能需求。

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