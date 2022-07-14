神舟飞船发射升空。汪江波摄

7月12日，神舟十四号乘组航天员刘洋在中国空间站又度过寻常一天。10年前，刘洋搭乘神舟九号载人飞船首次飞天，在“天宫一号”工作生活了13天。从神舟九号到神舟十四号，从短期驻留到“出差”半年，刘洋太空之旅的10年之变，浓缩着中国航天的蓬勃发展。

习主席指出，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。这10年，中国航天跨越发展，从航天大国迈向航天强国，演绎着非同凡响的“中国速度”。10年前，中国航天员离实现太空长期驻留还很遥远；10年后，我们即将建成独立建造、自主运营的中国空间站，建成国家太空实验室，在“太空家园”服务全世界、造福全人类。

夏夜星空，闪耀的“天宫”步履不辍。繁忙的工作之余，刘洋透过天和核心舱的舷窗，遥望祖国。1个多月来，“最忙太空出差三人组”已经圆满完成环境设置、物资整理、舱内维护、科学实验等多项工作，为后续机械臂操作、出舱活动、舱段转移做好准备。

2022年，中国航天计划发射次数将达“60+”！前所未有的密集节奏，令世人赞叹：中国航天迎来又一个“超级航天年”。

10年间，火箭发射工位上不断升级的“加速时间轴”，向全世界展示了中国航天“看得见的中国速度”——

随着一声声“点火”，一枚枚长征火箭搭载中华民族的飞天梦想，一次次直刺苍穹。近年来，中国载人航天发射呈现出高密度、常态化、多样化等特点。2021年8月，中国航天在5小时内两次成功发射，将4颗卫星送入预定轨道，刷新发射间隔最短纪录；2021年12月，西昌卫星发射中心西昌发射场二号工位完成第100次发射任务——完成第一个50次发射用了22年，完成第二个50次发射却仅用9年多。

10年间，中国航天走出一条独具特色的创新发展之路。这份成绩单，浓缩在习主席的新年贺词中——

2015年，暗物质探测卫星发射升空；2016年，“悟空”号已在轨运行一年，“墨子号”飞向太空，神舟十一号和天宫二号遨游星汉；2017年，“慧眼”卫星遨游太空；2018年，嫦娥四号探测器成功发射，北斗导航向全球组网迈出坚实一步；2019年，嫦娥四号在人类历史上第一次登陆月球背面，长征五号遥三运载火箭成功发射；2020年，“天问一号”“嫦娥五号”等科学探测实现重大突破；2021年，“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰，我们的三位航天员在浩瀚太空“出差”……

日前，长征五号B遥三运载火箭，已在文昌航天发射场待命，将为中国空间站送去问天实验舱。长征五号系列火箭，助推中国载人航天跑进“空间站阶段”，也助推中国航天迈入“深空探测时代”。

“天问”探火，跨越星辰。6月29日，“天问一号”任务环绕器正常飞行706天，圆满完成既定科学探测任务。2021年，由长征五号运载火箭发射的天问一号探测器着陆火星，迈出了我国星际探测征程的重要一步，实现了从地月系到行星际的跨越，在火星上首次留下中国人的印迹。

“嫦娥”奔月，飞天圆梦。嫦娥一号拍摄月球地形地貌数据并依此制作我国第一幅全月球影像图，嫦娥二号首次实现我国对小行星的飞跃探测，嫦娥三号实现“落月”梦想，嫦娥四号实现人类首次月球背面软着陆，嫦娥五号首次实现我国地外天体采样返回。10余年时间，中国探月“嫦娥”工程完成“绕、落、回”三步走计划。

中国“北斗”，闪耀世界。2020年6月，北斗全球卫星导航系统星座组网圆满完成。几代北斗人接续奋斗、数十万建设者聚力托举，建成我国迄今为止规模最大、覆盖范围最广、服务性能最高、与百姓生活关联最紧密的巨型复杂航天系统。中国北斗，成为我国第一个面向全球提供公共服务的重大空间基础设施，也是我国攀登科技高峰、迈向航天强国的重要里程碑。

7月13日，西昌卫星发射中心迎来长征系列运载火箭的第426次飞行。红军万里长征是一步一步走出来的，中国航天的“中国速度”也是一步一步跑出来的。令人惊叹的“中国速度”背后，是中国航天朝气蓬勃的年轻力量。从科研院所到生产企业，从大山深处的航天发射架下到浩瀚大洋的远望号测量船上，一个个夜以继日、奋力投身科研创新事业的追梦身影，勾勒出新时代中国航天人的奋斗轨迹。（记者高立英、王凌硕）

短评：自力更生 自主创新

中华民族奋斗的基点是自力更生，攀登世界科技高峰的必由之路是自主创新。一部中国航天事业发展史，就是航天人自力更生、自主创新的创业史。

一个民族的智慧、一个国家的创造力,需要标志性成果来证明。“神舟”飞天，“嫦娥”奔月，“墨子”传信，“天问”探火，“天宫”落成……10年来，中国航天用实际行动向世人表明，中华民族完全有能力依靠自主创新，在世界高科技领域占据一席之地。

“核心技术靠化缘是要不来的，必须靠自力更生。”习主席的铿锵话语，激励中国航天人在自主创新之路上走得更加坚定、更加自信。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民的大力支持下，中国航天事业不断攀登高峰、刷新高度，浩瀚宇宙迎来越来越多的“中国奇迹”、见证越来越快的“中国速度”，为我们坚定不移走中国特色自主创新道路，加快建设科技强国、航天强国增添了信心与动力。

筑梦太空，任重道远。今后，中国航天面临的任务更加艰巨繁重，面临的挑战愈加严峻复杂，只有大力弘扬以“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神、新时代北斗精神为代表的中国航天精神，扎实推进重大技术创新、自主创新，才能行稳致远，实现从航天大国到航天强国的跨越。（高立英）

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