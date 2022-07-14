人民网北京7月14日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷14日在例行新闻发布会上表示，上半年中国外贸规模再创新高。以人民币计，进出口总额达19.8万亿元，在去年同期高基数基础上增长9.4%。其中，6月当月的进出口额、出口额也创下月度历史新高。

长三角地区进出口快速恢复，上半年增长9.3%。我国货物贸易第一大国地位稳固，一季度我国出口国际市场份额达14.1%，与去年同期相比保持基本稳定。

同时，外贸结构优化、质量提升。对新兴市场出口占比较去年同期提升2个百分点至51.8%。民营企业进出口增长13.6%，占比提高1.9个百分点至49.6%。一批高技术、高附加值、引领绿色转型的产品竞争力持续提升。

对国民经济贡献增强。上半年，货物贸易净出口2.48万亿元，同比增长57.5%，有力拉动GDP增长，为巩固经济恢复基础、保持经济运行在合理区间作出积极贡献。有进出口实绩企业达50.6万家，同比增长5.5%，稳市场主体稳就业保民生作用进一步发挥。

下半年，我国外贸发展还面临一系列不确定不稳定因素。束珏婷表示，商务部将会同各地方、各相关部门持续落实好各项稳外贸政策措施，确保企业应知尽知、应享尽享，重点从4方面发力，推动实现“保稳提质”目标。

一是降本增效，稳住外贸市场主体。加强“政银企”对接，引导金融机构精准滴灌，降低企业融资成本。推动加快出口退税进度，减轻企业资金压力。指导加强舱位供需对接，降低企业海运成本。

二是强化保障，稳定外贸生产流通。充分发挥稳外贸相关工作机制和物流保通保畅工作机制作用，加强对外贸企业生产经营保障，及时畅通物流堵点。推动降低企业进出口环节成本。

三是抢抓订单，助力企业开拓市场。充分发挥贸易畅通工作组作用，用好已签署自贸协定，指导企业精准开拓国际市场。继续办好进博会、广交会、服贸会、投洽会等国际展会，指导各地和行业协会打造一批线上国别展、专业展、特色展。

四是促进创新，培育外贸新增长点。鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场。持续壮大跨境电商、海外仓、市场采购、外贸综合服务、保税维修和再制造等新业态新模式。加快培育数字贸易、绿色贸易及相关市场主体。

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