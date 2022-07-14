原标题：中央企业系统（在京）选举产生出席党的二十大代表

7月10日，中央企业系统（在京）党代表会议选举产生出席党的二十大代表51名。代表名单如下（按姓氏笔画为序）：

马兴新 王凤雨 王彤宙

王树东 王祥喜 王瑾敏（女）

文 兵 邓亦武 付刚峰

成义娟（女） 吕军 朱碧新

刘石泉 刘永清（女） 刘烈宏

刘敬桢 闫欢欢（女） 孙永才

李绍杰（满族） 杨伟 杨传堂

吴晓根 吴燕生 余剑锋

辛保安 汪东进 宋运生

张伟 张克 张卫宁

张冬辰 张晓仑 张雪枚（女）

陈云 陈超英 周育先

郑学选 郝鹏 柯晓宾（女）

柯瑞文 郜时旺 姜志光

姚林 袁洁 钱智民

徐坚（女） 翁祖亮 曹建国

曹国辉 温刚 戴厚良

中央企业系统（在京）出席党的二十大代表，是严格按照党章和党中央关于做好代表选举工作的要求选举产生的。在代表候选人初步人选推荐提名和代表正式选举过程中，坚持标准条件，严格组织把关，充分发扬了党内民主。代表的产生符合程序规定，结构比例符合中央要求。

出席党的第二十次全国代表大会代表资格，届时还需经党的第二十次全国代表大会代表资格审查委员会确认。

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