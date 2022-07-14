焦磊

古色古香的西河村。 人民网 焦磊摄

人民网信阳7月14日电 （焦磊）走进河南新县的西河古村，百年老树矗立成排，形成一片林荫道。石板路对面，翻修过的古民居留存着传统村落的独特韵味。老树旁清澈的溪水里，孩子们嬉戏玩耍。村里的“夜经济”“慢生活”吸引了不少游客，让这里成为了古村落的网红打卡地。

在几年之前，西河村还是另一番景象。2013年前，村内卫生环境差，传统民居多有残破，有的已经倒塌了。村里道路不通，无手机信号。电路设施老化，一户用空调全村都停电。由于贫穷无法生计，大多数村民尤其是年轻人外出了，原本几百人的村庄，仅剩下39名老人和儿童。

为了帮助村民脱贫致富，改善农村面貌。2014年，县里决定成立西河古村落建设指挥部，投资1000多万元作为美丽乡村建设的启动资金。

资金到位后，第一步做什么？新县西河古村落管委会主任张一谋说：“我们首先进行基础设施建设改造，比如污水处理、修建网络等。虽然多是看不见的投资，但为未来的乡村建设打了基础。”

清理污水、治理河道、修建公路、建设移动通信、实现网络覆盖、保护古树名木……在还原村子绿水青山原貌的同时，村里也大大提升了村民的生活条件。

张一谋说：“再后来，村里的旧房陆续进行了翻新、功能改造、主题设计，变成风格迥异的民宿、青年旅馆、咖啡店、农家乐等。同时，西河大力发展农产品产业，进行产品包装化，打造文创产品。”

如果说基础设施建设是“车底盘”，人才则是振兴的“发动机”。“我们十分重视人才，他们能帮助村里人打开思想，也能通过创业，带动外面的人进来，让更多的人知道西河。”张一谋说。

匡建新是西河村一家茶社“贰两毛尖”的店主，2017年，在看到家乡新县的巨大变化，感受到乡村振兴政策的力度后，他决定返乡，选择在西河开了这家小店。游客可以在“贰两毛尖”免费喝茶，久而久之，一些爱茶之人觉得这里的茶不错，一传十、十传百，越来越多的人来到这里买茶，目前已经有稳定顾客超过了7000人。

因曾经从事IT行业，匡建新平时会教村民们如何直播、在网上卖东西，一来二去，平时对智能手机缺乏了解的村民们，也成了各自农产品、手工艺品的“带货主播”。同样，有摄影师来村子里开民宿，也会教村民如何把自己的商品拍的更美更好看，更容易卖出去。

授人以鱼不如授人以渔，更多的年轻人才带着开放、创新的思想来到西河传递给了村民，给这个古老的村落带来了新活力。同时，村里也为这些人才提供了免房租等政策，越来越多的村民开始回归，目前已有300多人返乡，还吸引不少外地人来创业。

戏水的游客。人民网 焦磊摄

如今的西河村游客络绎不绝，年平均游客达30万人，其中回头客占多数。白天玩水避暑，夜晚的西河也不闲着。村子组织进行篝火晚会，更有能歌善舞的村民进行表演，让游客一起参与其中。

“我把这个叫做‘夜经济’，除了白天游玩，晚上游客也可以玩的开心，村民也额外增加了一部分收入。”张一谋说：“下一步我们要追求精致古村落的品质，不再一味追求游客的数量，让游人感受到村里的‘慢生活’。”

如今的西河，村民收入不断提高，村落建设美丽别有韵味。在乡村振兴的道路上，西河村正在加速前进。

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(责编：郭思邈、吕骞)