稳住增长势头 决胜三年行动——中央企业改革发展新动向解析
新华社北京7月16日电 题：稳住增长势头 决胜三年行动——中央企业改革发展新动向解析
新华社记者王希
时至年中，我国中央企业上半年运行态势如何？改革有何新进展？国务院国资委16日举行的中央企业负责人研讨班传递出新的信息。
以良好效益支撑宏观经济大盘稳定
今年上半年，中央企业运行“稳”字当头：实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。
这份“成绩单”来之不易。今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常。
以非常之举应对非常之时。深入开展提质增效专项行动，推出稳增长10项举措，建立健全“旬监测、月报告、季协调”工作制度，开展综合督导、回应企业诉求……面对冲击，上半年国资委推出稳增长一揽子措施。
各中央企业顶住压力、迎难而上，全力以赴开拓市场、抢抓机遇、深挖潜力、降本增效，以自身良好效益有力支撑了宏观经济大盘的稳定。
当前，世界经济滞胀风险上升，国内经济持续恢复基础仍不稳固。下半年，中央企业如何乘势而上，完成全年目标任务？
“国资委制定了下半年稳增长稳大盘工作方案，总的要求是坚持全年‘两增一控三提高’目标任务不动摇，进一步做实做细央企提质增效工作，确保下半年运行在合理区间。”国资委党委书记、主任郝鹏在研讨班上说。
他表示，各央企要紧抓疫情平稳、需求回暖的有利时机，加快推进复工达产达效；持续做好能源资源、粮食等保供稳价工作，加强电力供应和电煤库存日常监测；深入实施全年投资计划，加快推进规划项目落地、竣工项目投产。
迈出加快建设世界一流企业新步伐
企业强则国家强。党的十九大报告提出，深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。
近年来，国资央企加快推进创建世界一流示范企业工作，开展对标世界一流管理提升行动，建设面向全球的生产经营网络，迈出了打造世界一流企业的新步伐。
改革的成效正不断显现——来自国资委的数据显示，2021年进入《财富》世界500强“榜单”的国有企业从2012年的65家增长到96家，在船舶、钢铁、能源、建筑、水运、装备制造等领域一批具有较强竞争力的行业领军企业脱颖而出。
郝鹏强调：“加快建设世界一流企业，是当前和今后一个时期中央企业改革发展必须牢牢把握的总目标，是一项具有全局性、战略性、牵引性的重大战略任务。”
未来推进这项工作的具体思路已经浮出水面：做好战略谋划，分类推进世界一流企业创建工作；突出问题导向，加快解决自主创新能力、品牌价值和影响力等方面的短板弱项；聚焦主业发展实体经济，推动世界一流创建之路走得更稳更有力。
据了解，在推进世界一流企业创建示范行动、巩固深化对标世界一流管理提升行动的基础上，国资委还将开展对标世界一流企业价值创造行动、中央企业品牌提升行动，力争到2025年前建设一批在规模效益上居于全球领先地位的一流企业，建设一批在细分行业领域专精特新的科技领先企业。
打好国企改革三年行动收官之战
“截至5月底中央企业改革三年行动举措完成率达94.7%，主体任务基本完成。”会议释放的信息令人振奋。
2020年启动的国企改革三年行动，今年迎来攻坚之年、收官之年。开年以来，中央企业锁定重点、靶向发力，在多个重点领域和关键环节取得了新的突破——
中国特色现代企业制度更加成熟定型。符合条件的1.27万户央企子企业实现了董事会应建尽建，其中99.3%实现外部董事占多数；中国宝武等5家企业正式转为国有资本投资公司。
央企重组整合“好戏连台”。今年年初，中粮集团、中储粮集团两家央企开展粮食储备加工领域股权合作；央企医疗、检验检测等领域资源深度整合；央企“两非”（非主业、非优势业务）剥离完成率目前已达99%，比年初上升13个百分点。
坚持市场化改革方向，中央企业劳动、人事、分配三项制度改革在更大范围、更深层次破冰破局；混合所有制改革蹄疾步稳，央企上半年引进各类资金超过1900亿元。
“下一步要加快补短板强弱项，确保三年行动任务在党的二十大前基本完成、年底前全面完成。特别要抓住对本企业发展有重大影响的改革举措持续发力，通过实施改革三年行动推动企业面貌发生根本性变化。”郝鹏强调，国资央企要对改革效果进行再评估、再检验、再深化，取得经得起实践和历史检验的改革成效。
当前国资国企改革的一个鲜明特点，就是突出制度建设这条主线。对此，郝鹏表示，要推动改革成果不断固化于制，以加快建设世界一流企业为引领，进一步谋划改革新思路、新举措，在新起点上把各项改革任务向纵深推进。
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