人民网北京7月16日电 （记者王连香）据中国气象局消息，7月16日，“初伏”开始，又将进入一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子，全国多地都将开启“蒸烤”模式。

“加长版”三伏有40天

中国气象局介绍，今年的初伏（也叫头伏）是从7月16日至7月25日，末伏（也叫三伏）是从8月15日至8月24日。初伏和末伏之间的时间都是中伏，有20天。也就是说，今年“三伏”又是一个“加长版”。

据了解，我国古人采用“干支纪事”的方法用以计年、计月、计日、计时。所谓“干支”就是十个“天干”和“十二地支”。传统的推算方法规定，二十四节气的“夏至”后的第三个庚日起为“初伏”，从“夏至”后的第四个庚日起为“中伏”，二十四节气的“立秋”后的第一个庚日起为“末伏”，总称为“三伏”。

但由于“夏至”与第一个庚日之间的天数几乎每年都不一样，所以与“三庚”的天数也不是固定的。也就是说，“初伏”和“末伏”都是10天，但“中伏”天数则不固定。当夏至与立秋之间出现4个庚日时中伏为10天，出现5个庚日则为20天，所以“中伏”到“末伏”有时为10天，有时为20天。

为何三伏天最难熬？

夏天，北半球倾向太阳，太阳光的方向与地面近乎垂直。夏至这一天，太阳在天上最“高”，理应是最热的一天。但在实际上，最热的天不是夏至，而是一个多月后的“三伏天”。

为何三伏天最难熬？中国气象局表示，主要的原因是地球被浓密的大气层所包裹。太阳光并不直接加热靠近地面的空气，而是先加热地面。地面再通过红外辐射、空气对流和水分蒸发把热带给空气。每平方米的地表上面，有大约10吨的空气，可以储存大量的热。这就使地表的温度不会太高。到了晚上，这些热量又使地表的温度不致过低。这样，地球上的昼夜温差只有几摄氏度到十几摄氏度。因此，每天的平均温度就不完全取决于从太阳得到多少热量，而是每天得到的热量和散失的热量之间的差，即积累的热量的净变化。

夏至那天北半球从太阳那里接收到的热量的确最多，但是在夏至过后的几十天中，虽然太阳的位置不是最高了，但还是相当高；日照不是最长了，但还是相当长。每天接收到的热量还是超过散失的热量，所以温度不断升高。只有当太阳足够“低”，每天接收的热量少于散失的热量后，温度才开始降低。

夏季雨水多，空气湿度大，水的热容量比干空气要大得多，这也是天气闷热的重要原因。

加上七八月，西太平洋副热带高压加强控制中原大部分地区。高压内部的下沉气流，使天气晴朗少云，有利于阳光照射，地面辐射增温，天气也就更热。

古籍中是怎样记载“三伏”的？

对“三伏”的记载，可见于《史记·秦本纪》：“秦德二年（公元前676年），初伏，以狗御蛊”。对于“初伏”，南朝刘宋裴骃在《史记集解》中解释说：“六月伏日初也。周时无，至今乃有之。”唐朝文人张守节在《史记正义》中解释得更为详尽、清楚：“六月三伏之节起，秦德公为之，故云初伏。伏者，隐伏避盛暑也。”

汉代学者刘熙在《释名》也记载：“三伏者，庚金伏于夏火之下。金畏火，故曰伏。”东汉史学家班固在《汉书》中也说：“伏者，谓阴气将起，迫于残阳而未得升。故为藏伏，因名伏日。”

“三伏”对于农业生产具有一定的指导作用，因此古人在农业书籍中也有记载。南北朝贾思勰《齐民要术》中说到“小豆”时就记载到：“夏至后十日种者为上时，一亩用子八升。初伏断手为中时，一亩用子一斗。中伏断手为下时，一亩用子一斗二升。中伏以后则晚矣。”这里的“断手”是“断止”“停止”之意，指初伏终了前要完成小豆的播种。

在北方，民间还“头伏萝卜二伏菜，三伏还能种芥菜”的谚语，是说头伏开始种萝卜，二伏种白菜，秋末冬初可获丰收，过了季节可能就会白白浪费种子了。

三伏天不仅气候炎热，而且雨水集中，有时还会出现冰雹，有些地区还会连下几天暴雨，形成洪灾，古称“伏汛”。农谚“小暑大暑淹死老鼠”“福雨淋淋农民喜、小暑防洪别忘记”等都是在提醒人们在炎热的数伏天气里，既要做好防暑降温工作，又要重视防汛工作，防止灾害发生。

(责编：王连香、吕骞)