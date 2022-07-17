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中酒协：我国酒业或将迎新一轮产业调整

2022年07月17日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，中国酒业协会第六届理事会第四次（扩大）会议在四川泸州召开。人民网财经从会议上获悉，全国酒业规上企业1761家，累计完成酿酒产量5407万千升，同比增长3.95%，销售收入与利润均有所增长。

分酒种来看，白酒产业2021年全国规模以上企业产量同比下降0.59%，销售收入同比增长18.60%，规上企业数量由2016年的1578家下降到了2021年的965家。

“从数据可以看出，白酒产能在持续下降，但是其利润规模在不断上涨，同时整个规上企业的数量在精简，这意味着产业的集中度进一步提高。”白酒行业专家蔡学飞表示。

在其他酒种方面，2021年啤酒行业实现产量、利润、收入三增长；葡萄酒产量收入持续下滑，利润微增。黄酒产业全国规模以上企业销售收入同比下降5.24%；发酵酒精产业同比增长9.51%；其他酒产业同比下降3.06%。

对于当前酒业发展形势，中国酒业协会理事长宋书玉在会上从产业现状、发展优势、面临问题、发展趋势等四个方面进行研判。在宋书玉看来，中国酒业已经进入新一轮产业调整阶段，产业结构、产品结构、市场和消费结构均面临变革与调整。

中国酒业协会秘书长何勇表示，为助推我国酒业高质量发展，业界应着重提高服务品质，筑牢产业根基、发挥领军效应；引领行业格局、加强产区合作；提高产业链价值，保护酒业知识产权权益，保护、打击两手抓；携手优势资源，展示酒业形象，强化标准建设；同时践行社会责任，彰显品牌担当。

“2022年，中国酒业将面临快速增长与增长缓慢的矛盾、区域市场与全国市场的矛盾、品类竞争与市场需求的矛盾、渠道库存与消费疲软的矛盾、产能放大与消费不足的矛盾，以及需求下行与价格下行的叠加效应。这些都预示着新一轮产业调整已经开始。”宋书玉认为，虽然2021年酒类行业发展成绩显著，但也必须提前看到行业发展的挑战与不确定性。

各方代表表示，将紧扣“十四五”关键发展时期的各项核心任务，为推动酒业新发展格局构建贡献更多智慧、展现更多作为，加快酒类产业高质量发展的步伐。

(责编：孙红丽、吕骞)

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