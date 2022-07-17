原标题：国资委举办中央企业负责人研讨班

7月16日至17日，国资委在京举办中央企业负责人研讨班，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，总结上半年工作，部署下半年重点任务，并围绕《关于加快建设世界一流企业的指导意见》和《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》开展集中学习研讨。国资委党委书记、主任郝鹏讲话强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示，坚决落实党中央、国务院决策部署，砥砺奋进、攻坚克难，保持国资央企效益稳健增长和高质量发展良好态势，确保国企改革三年行动圆满收官，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，奋力完成全年稳增长目标任务，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。国资委党委委员陈超英、翁杰明、谭作钧、袁野、彭华岗紧密联系国资央企工作实际分别作了专题发言。

会议指出，今年上半年，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国资委和中央企业扎实推进疫情防控、改革发展和党的建设各项工作，保持了经济运行稳健增长，推动高质量发展取得新成效。1-6月，中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比增长分别为12%、7.1%、6.1%。国企改革三年行动深入推进，主体任务基本完成，中国特色现代企业制度更加成熟定型，世界一流企业建设取得阶段性成果。科技创新持续推进，关键核心技术攻关力度加大，重大专项重大工程标志性成果持续涌现。服务国家重大战略，全力保障2022年北京冬奥会冬残奥会，碳达峰碳中和工作有序推进，为稳供应、保民生、促就业积极贡献力量。党的领导党的建设持续加强，全面从严治党向纵深发展，为国资央企高质量发展提供了坚强保证。

会议强调，要准确把握党中央关于加快建设世界一流企业的部署要求，切实增强责任感紧迫感，着力打造一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，努力做建设世界一流企业的主力军、排头兵。要做好战略谋划，分类推进世界一流企业创建工作，优势企业要率先实现目标，基础较好企业要加快步伐，其他企业要自觉对标、精准发力。要突出问题导向，加快解决短板弱项，增强对关键资源与核心环节的掌控能力，打造产业链供应链核心竞争力，打造国际知名品牌，增强依法治企能力，塑造国际竞争新优势，提升全球产业发展话语权。要坚持守正创新，坚持向改革创新要活力动力，深入实施新时代人才强企战略，在构建现代产业体系中做强做优做大。要统筹推进世界一流企业创建示范行动、对标世界一流管理提升行动、对标世界一流企业价值创造行动和中央企业品牌提升行动，拓展世界一流企业创建工作成果，努力建设一批在规模效益上居于全球领先地位的一流企业，建设一批在细分行业领域专精特新的科技领先企业。

会议指出，要进一步深化对中央企业打造原创技术策源地特殊重要意义的认识，以更大决心力度推动原创技术策源地建设走深走实，坚决当好打造原创技术策源地的先行军、国家队。着力强化原创技术供给，实现体系化布局、进行全链条部署，在解决“卡脖子”问题方面取得更多更大突破。着力加速创新要素集聚，加快高端平台建设、加大原创技术投入、加强创新人才引育，打通科技、产业、金融快速连接通道。着力深化创新主体协同，深化国内合作、推进开放共享、强化业务协同，更好支撑促进策源地建设。着力促进原创成果转化，主动开放市场和应用场景、提高成果转移转化成效、加强知识产权保护运用，加快形成现实生产力。着力优化创新生态，深化科研体制改革、强化考核激励、厚植创新文化，营造尊重人才、尊重创造、鼓励探索、宽容失败的氛围。

会议强调，下半年，国资央企要把服务保障和学习贯彻党的二十大作为重大政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作的重要指示，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好改革发展和党的建设各项工作，更加有力有效发挥国有经济战略支撑作用。要全力完成全年稳增长目标任务，坚持“两增一控三提高”，高质量实现全年净利润增长6.5%目标。要持续做好能源资源安全稳定保供，帮助中小企业纾困解难，降低全社会经济运行成本，促进产业链上中下游协同发展。要决战决胜国企改革三年行动，确保高质量收官，不断增强改革推动发展效果、巩固深化改革成果，推进常态化长效化机制建设。要深入推进科技创新头号工程，加快推进攻关成果推广应用，以科技创新支撑引领高质量发展。要努力在服务构建新发展格局上展现更大作为，坚决服务国家重大战略，深入推进现代产业链链长建设，加快推进绿色低碳转型发展。要坚决抓好重大风险防范化解工作，抓实抓细疫情防控，持续推进审计发现问题整改，持续完善投资监管工作机制，切实强化安全生产责任，坚决守住不发生重大风险和系统性风险底线。要大力加强党的建设，切实提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力水平，推动反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。

研讨班以“现场+视频”形式召开。会上，国资委发布了2021年度和2019-2021年任期中央企业负责人经营业绩考核结果，并通报表扬了任期考核业绩优秀企业和科技创新突出贡献企业。中国石油、国家电网、中国移动、中国建筑、中国中车集团等5家企业主要负责人作了交流发言。

国资委总会计师、副秘书长，中央企业主要负责同志、外部董事召集人、专职外部董事党委书记参加研讨学习。审计署企业审计一局负责同志应邀参加研讨班。驻国资委纪检监察组、国资委各厅局、直属事业单位、巡视组负责同志参加研讨班。

(责编：孙红丽、吕骞)