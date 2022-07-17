重磅消息！

就在刚刚！

花湖机场正式投运！

上午9点07分

从深圳宝安机场起飞的

顺丰航空全货机

平稳降落在花湖机场西跑道

9点52分

从北京大兴机场起飞的

南方航空CZ5679次航班

顺利在机场西跑道着陆

花湖机场

以民航界最高礼遇“过水门”仪式

迎接了客、货航首班进港的飞机

花湖机场迎来首位乘客↑

在花湖机场航站楼大厅

民航中南地区管理局向

湖北国际物流机场有限公司

颁发了机场使用许可证

11时36分

顺丰航空波音767-300全货机

搭载着一批发往深圳的快件

由花湖机场飞往深圳宝安机场

花湖机场举办投运仪式

湖北人喜提一座超大新机场！

这座新机场意义非凡

它的投运

必将载入中国航空物流发展史册

花湖机场到底有多硬核？

小编为你展开

新品配置图

请品鉴！

花湖机场建设时间轴：

2016年4月，取得民航局选址批复。

花湖机场效果图

2018年2月，国务院同意项目立项，机场定位为货运枢纽、客运支线。

2019年1月，取得国家发改委的可研批复。

2020年5月，机场主体工程正式开工建设。

2021年1月7日，经国家民航局同意，机场正式命名“鄂州花湖机场”，英文名称为“EZHOU HUAHU AIRPORT”。

2021年5月27日，民航局空管局批复花湖机场四字代码“ZHEC”， 8月11日，国际航协（IATA）批复三字码“EHU”。

2021年8月27日，花湖机场东西跑道正式贯通。

花湖机场开始校飞

2021年12月29日，花湖机场开始校飞。

2022年1月24日，花湖机场完成校飞，3月19日完成试飞。

2022年4月28日，通过第一批行业验收， 6月9日通过第二批行业验收，6月22日完成使用许可审查。

2022年6月28日，民航中南局批准花湖机场使用许可证，花湖机场正式成为全国第251座民用运输机场。

2022年7月9日，花湖机场机票正式开售。

2022年7月17日，花湖机场-大兴机场客运航线开通，花湖机场正式投运。

预计2022年11月底，全面开启货运功能。

从2014年初步谋划到2022年建成投运，前后历时8年。初步统计，花湖机场项目总投资为308.42亿元，由机场工程、转运中心及顺丰航空公司基地工程、供油工程三部分组成，其中机场工程148.12亿元，转运中心115.29亿元。

花湖机场助力湖北

建设全国构建新发展格局先行区

中国共产党湖北省第十二次代表大会提出，要打造全国重要物流枢纽。实施高质量供应链物流体系建设三年行动计划，加快建设内外联通、安全高效、经济便捷、智能绿色、融合联动的现代物流体系。

花湖机场的投运，将吸引一批集储运贸一体化、第三方物流、货运平台等优势企业，与湖北的公路、港口、机场、铁路等企业深度合作，将资产、资源优势转化为发展优势。

花湖机场是湖北贯彻落实国家重大战略和重大基础设施布局的标志性工程。开航后，湖北将加快补齐综合交通发展短板，提升交通运输效率，促进转型发展、开放发展、高质量发展。

在湖北建设全国构建新发展格局先行区过程中，花湖机场必将为湖北打造全国重要物流枢纽、内陆开放高地作出重要贡献。

亚洲之花

湖北盛放

为花湖机场点赞！

为湖北腾飞加油！

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监制：郭小容

编审：吴博军 李昕

来源：湖北发布、湖北广电融媒体新闻中心、鄂州市委宣传部

编辑：滕益艺

(责编：杨光宇、胡永秋)