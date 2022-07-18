本报记者 李嘉宝

无人机在内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇繁荣村中草药种植地施肥。

韩颖群摄（人民图片）

翠绿的麦田上，黑色的无人机盘旋，均匀喷洒雾状农药——在贵州省铜仁市碧江区，水稻进入病虫害防治关键期，为推动农药减量增效，碧江区农业农村局在全区范围内使用无人机进行植保作业。随着无人机技术进步及相关产业快速发展，无人机越来越多地融入生产生活。

行业发展快

航拍、表演、送快递、喷洒农药、应急救援……在5G、人工智能、物联网、大数据等新技术浪潮中，无人机应用领域不断拓展加深。

“与传统手动背负式或高杆喷雾器作业相比，无人机自动定航、定速、喷雾，精准打药，可以达到最佳的防治效果。”碧江区农业农村局植保站站长刘泉说。如今，无人机在农业生产中大显身手。全国农技中心的调查数据显示，2021年仅病虫害专业防治服务组织的植保无人机就已超12万架，作业面积突破10.7亿亩次。航空植保统防统治效果比农民自防效果提高10％至20％，农药利用率提高10％以上。

随着人工智能、传感器、通信、航空运力等技术不断成熟，中国无人机行业快速发展。民航局公布的数据显示，截至2021年底，全行业无人机拥有者注册用户达78.1万个，全行业注册无人机共83.2万架。

无人机应用领域日益多元化。在北京冬奥会开幕式上，由2022架无人机组成的无人机集群给人们带来了灯光视觉盛宴；在西藏山南雅鲁藏布江畔，工作人员利用无人机采集图像，准确分析拉林铁路隧道进出口的图像数据，有效降低了汛期出巡检查工作强度，防洪安全也更有保障；在祁连山国家公园青海片区，40个管护站配备50台巡护无人机，开启“空中”巡护监测新模式。

疫情防控期间，无人机也发挥着重要作用。今年4月，上海实现了第一单“无人机配药”。从复旦大学附属金山医院至高新区，原本需要半个小时车程的配送，改由无人机运输仅需15分钟，不仅省时省力，还降低了志愿者交叉感染的风险。

巡航线路长

进入7月，浙江杭州连续发布高温橙色预警，保障供电安全稳定成为重中之重。在余杭西部的瓶窑地区，山水相连、河塘密布，近1000公里的供电线路巡视工作一度是个不小的难题。今年夏天，浙江省首个AI无人机智能巡检中心在余杭正式启用，供电线路巡检有了一双“智慧之眼”。该中心负责人介绍，通过巡检中心的“飞控平台”，可同时操纵多架次无人机执行任务，并进行系统化安全监控和航线管理，“飞控平台”还能智能识别安全隐患，并自主传回后台，正确率达90%以上。架空线路巡检进入“AI智能时代”，大大降低巡检的难度和成本，提升了电力的安全和效率。

无人机是传统航空与新兴电子及通信技术结合的成果，行业发展主要靠技术驱动。随着数字技术的迅猛发展，无人机被赋予更多“超能力”。

今年6月，为加强全要素水上大交管空中巡航感知能力，南京联通利用5G低空智联网，助力南京海事局完成基于5G的无人机远程起降飞行，首次实现全辖区长距离巡航和高清视频实时回传。此次飞行任务覆盖了南京江心洲至兴隆洲长50公里的区域，突破传统无人机通信及续航能力的局限。

在黑龙江省北安市赵光农场，无人机、北斗导航、遥感、大数据等技术等融合应用，通过指挥中心的5G信号汇集至北大荒智慧农服平台，实现“一张网、一键通”的数字管理新模式。国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心主任兰玉彬表示，无人机通过与物联网、大数据及云计算等现代技术密切结合，目前已在遥感监测、精准植保、智能撒播等方面进行了大规模应用，在农业人工智能发展中呈现“头雁效应”，有力推动了智慧农业发展。

市场需求大

民航局日前印发的《“十四五”通用航空发展专项规划》提出，拓展无人机应用领域，引导建立市场化、社会化服务保障体系，大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，明确表示将支持无人机应用服务拓展，深化农业服务，拓展工业应用，支持物流配送，推动跨界融合。

深圳市无人机行业协会创会会长杨金才表示，在低空开放、法规不断完善的情况下，无人机产业发展潮头正劲。预计今年国内无人机行业产值将突破1000亿元，保持30%的高速增长。中国科学院无人机应用与管控研究中心秘书长谭翔表示，随着低空空域改革走向深入，低空经济也将得以高速发展，包括无人机以及基于统一施工的无人体系等迎来巨大商机。

目前，四川、湖南、海南、江西等多省正在推进低空空域管理改革试点，以无人机为代表的低空经济被视为推动经济社会发展的新引擎。

成都工业学院无人机产业技术研究院院长严月浩认为，数字经济时代，无人机企业既有机遇，也面临着挑战。相关企业应与时俱进，利用大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术进行结构调整和优化，谋划高质量发展战略，拓展航空拍摄、国土测绘、应急救援、农林植保、物流运输等领域无人机应用场景，构建多领域、多维度、多要素深度融合场景体系。

专家指出，作为一项新兴产业，无人机行业发展还需要技术和法律的双重护航。应不断提升信息技术的监管手段，同时明确不同部门之间的监管职责、形成监管合力，助力无人机产业和应用市场实现规范化发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)