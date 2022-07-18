本报记者 李增辉 张 文

轻轻点击手机软件，眼前的水闸缓缓升起，汩汩水流奔向农田——在宁夏回族自治区银川市贺兰县常信乡于祥村，村党支部书记周新社操作着智能节水设备。这条支渠上的60多座手提式闸门，如今都已换成可遥控闸门，实现水量控制智能化。

贺兰县地处宁夏引黄灌区，通过推广应用滴灌喷灌、智能水闸等节水技术和设施，去年全县节约农业灌溉用水3110万立方米。

宁夏现有引黄、扬黄灌区灌溉面积共840多万亩，灌溉用水长年占全区总耗水量的80%以上。灌区农业节水增效，是宁夏节水增效的重点领域。

2019年9月，习近平总书记主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时指出，要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束，合理规划人口、城市和产业发展，坚决抑制不合理用水需求，大力发展节水产业和技术，大力推进农业节水，实施全社会节水行动，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，宁夏于2021年11月发布《“十四五”用水权管控指标方案》，明确严守水资源总量控制红线、强化水资源节约集约利用、保障水资源刚性增长需求、促进水生态环境持续向好的配置原则和具体措施。

以水定产，核量到户，节水成为宁夏灌区农业生产领域着力点。青铜峡市安装智能化计量设施，近800个斗渠的取水口全部实现农业取水定量供应；同心县农田滴灌取水用上一体化测控智能闸门，开关闸口、取水限量控制等均能通过手机操作。各大灌区将用水指标细化分解到各条灌溉水渠，由乡镇农民用水协会按指标分配到户，落实精细管理要求。

定量分配实现精细管理，科学用水促进节水增效。“相比大水漫灌，使用滴灌技术每亩每年可节水上百立方米，而且水分直达作物根系，正好实施水肥一体。”在固原市原州区头营镇杨郎万亩瓜菜种植基地，负责人曹辉介绍，现在采用智能水表精确控制用水量，配合应用滴灌技术，甜菜心亩均增产可达300公斤。

“节一份水，挣两份钱。”在于祥村，周新社的“水账”算得明明白白：村里去年节约农业灌溉用水133万立方米，折合水费近6万元；节余的用水指标在宁夏公共资源交易平台公开竞价，获得5万多元转让收益，用于维护节水设施。

为促进水资源优化配置和高效利用，宁夏推动建立用水权交易平台，去年全区完成农业节余用水权交易85笔，交易水量3309万立方米，金额2.97亿元。

目前，宁夏各地纷纷出台管理办法，明确用水权交易收益直补农业，充分调动用水户和基层用水管理组织节水积极性。“节水收益的稳定兑现，进一步调动了灌区节水的积极性。”宁夏回族自治区水利厅副厅长麦山表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)