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央企上半年净利润同比增长6.1%（新数据 新看点）

发展质量进一步提高，有力带动产业链上下游企业协同发展

2022年07月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月17日电  （记者刘志强）记者从国务院国资委举行的中央企业负责人研讨班上获悉：今年1至6月，中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。上半年，中央企业发展质量进一步提高，营业收入利润率保持较高水平，资产负债率总体保持稳定，投资贡献持续加大，有力带动了产业链上下游企业协同发展。

　　上半年，中央企业明确重点任务，推进相关工作。截至5月底，中央企业改革三年行动举措完成率达94.7%，主体任务基本完成。中国特色现代企业制度建设进一步加强，符合条件的中央企业1.27万户子企业实现董事会应建尽建，占比达99.9%，其中99.3%实现外部董事占多数。战略性重组和专业化整合取得积极进展，国家管网集团、鞍钢、保利集团加快推进重组后业务整合融合。三项制度改革评估工作有力开展，全员绩效考核全面推开，截至目前，共有182户中央企业控股上市公司实施股权激励，497户中央科技型企业开展股权和分红激励，共覆盖激励对象19.2万人次。深化混合所有制改革，上半年引进资金超过1900亿元。“科改示范行动”充实扩围，总户数提升至440户。

　　在稳供应、保民生、促就业等工作中，中央企业发挥了重要作用。国资委出台了中央企业助力中小企业纾困解难7方面27条举措。据了解，华润集团、中国融通集团等企业上半年累计减免房租104.4亿元、惠及中小企业超5万户；有关汽车央企积极落实商用货车消费贷款延期还本付息支持措施；电信央企采取有效措施，落实中小微企业宽带专线平均资费再降10%任务。中央电力企业克服煤价上涨等因素影响，全力稳供保供。

　　国务院国资委提出，下一步，要坚持全年目标任务不动摇，进一步做实做细中央企业提质增效工作，确保下半年经济运行在合理区间，在稳定经济大盘中发挥顶梁柱、压舱石作用。同时，要加快补短板强弱项，确保国企改革三年行动任务在党的二十大前基本完成、年底前全面完成。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月18日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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