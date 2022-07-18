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金融服务实体经济质效提升

截至6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%

2022年07月18日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月17日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：今年上半年，我国信贷结构持续优化，截至6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%；投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点。

　　据介绍，今年以来，人民银行充分发挥结构性货币政策的精准导向作用，推出多项结构性货币政策工具，加大普惠小微贷款的支持力度，支持中小微企业稳定就业，不断强化对国民经济重点领域和薄弱环节的支持。为加强对小微企业的金融支持，今年以来，人民银行深入开展中小微企业金融服务能力提升工程，出台《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》，进一步优化资源配置。

　　“总体来看，今年以来金融服务实体经济质效进一步提升，普惠小微贷款继续保持‘量增、面扩、价降’。”人民银行货币政策司相关负责人表示，下一步，人民银行将加强与国家发展改革委、财政部、工信部等部门合作，继续落实落细已出台政策，加大对受疫情影响的行业企业特别是小微企业纾困发展的支持力度，共同提振市场主体信心，助力稳定宏观经济大盘。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月18日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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