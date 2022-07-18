本报记者 丁怡婷

消费对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），从系统全面促进消费的角度，提出了5方面20项重点举措。出台《意见》的背景是什么？如何更好挖掘消费潜力？记者进行了采访。

既着眼长远又聚焦当前

国家发展改革委有关负责人介绍，《意见》一方面着眼长远，着力畅通国民经济循环，打通生产、分配、流通、消费全链条、各环节，为培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供更加坚实的支撑；另一方面聚焦当前，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对消费的影响，努力稳定当前消费，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。

“消费是经济增长第一拉动力，一季度最终消费支出对GDP增长的贡献率为69.4%。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩认为，消费“压舱石”作用仍会显现，《意见》紧扣当前制约消费潜力释放的主要问题，顺应人民美好生活新要求和消费升级新趋势进行系统部署，有助于推动消费加快恢复和潜力充分释放。

《意见》按照目标导向和问题导向相结合、短期支持和中长期促进相兼顾的要求，提出了5方面重点举措，包括：应对疫情影响，促进消费有序恢复发展；全面创新提质，着力稳住消费基本盘；完善支撑体系，不断增强消费发展综合能力；持续深化改革，全力营造安全放心诚信消费环境；强化保障措施，进一步夯实消费高质量发展基础。

其中，《意见》提出要围绕保市场主体加大助企纾困力度，增加就业收入提高消费能力。“保住市场主体有助于稳定就业、增加收入，这是促进消费能力和意愿提升的关键，同时有助于提供更多高质量的消费产品和服务。”郭丽岩说。

稳住市场主体，全力保障供给，促进新型消费

4月份社会消费品零售总额同比增速达到今年上半年以来低点，此后的5月和6月，随着疫情形势得到有效控制，促消费政策显效，国内消费稳步回升。6月份，社会消费品零售总额由降转升，同比增长3.1%。近期消费回稳势头进一步增强。

国家发展改革委有关负责人介绍，下一步，将在“稳”“保”“新”上下大力气，努力促进消费持续恢复。

——固“稳”，着力稳住消费基本盘。落实好餐饮、零售、旅游、民航等特困行业纾困扶持措施，鼓励地方加大帮扶力度，支持各地结合实际依法出台措施，稳住更多消费服务市场主体。

值得关注的是，《意见》还提出，支持消费相关基础设施和服务保障能力建设，符合条件的项目可纳入地方政府专项债券支持范围，更好以投资带消费。

“消费相关基础设施既包括乡镇商贸综合体、冷链物流设施等传统消费基础设施，也包括新型消费基础设施，例如推动5G网络、物联网等覆盖核心商圈，推进智能快件箱等终端建设共享等。”重庆大学公共经济与公共政策研究中心副主任龙少波介绍，支持消费相关基础设施和服务保障能力建设，能够发挥投资乘数效应，拉动当地经济增长、扩大就业并增加收入，也能支持新业态新模式加快发展，从而推动新型消费扩容提质。

——抓“保”，全力保障消费供给。结合疫情防控形势和需要，支持各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱。

“流通一头连着生产，一头连着消费，是经济循环的‘大动脉’。”郭丽岩说，《意见》提出畅通重要生活物资的物流通道，有助于打通流通的堵点卡点，做好基本消费品保供稳价。

——强“新”，充分发挥适应防疫需要的新型消费优势。促进新型消费，科学推广无接触交易服务，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和服务等“智慧+”消费，既提升居民消费便利度，又助力数字经济大众化发展。

聚焦痛点难点堵点和体制机制障碍，综合施策

近年来，我国消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态日益丰富，消费对经济发展的基础性作用不断巩固。但与主要发达经济体相比，我国消费发展水平仍有差距，居民消费能力和意愿有待增强，优质产品和服务供给有待提升。

“例如服务型消费方面，服务标准和评价体系还不够健全。《意见》提出有序破除一些重点服务消费领域的体制机制障碍和隐性壁垒，完善旅游度假、养老等领域服务标准，抓住了消费升级的趋势，有助于形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。”中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员匡贤明说。

从中长期看，如何更好地挖掘消费潜力？国家发改委有关负责人介绍，下一步将会同有关部门重点做好3方面工作：

一是巩固拓展重点领域消费。例如开发更多适合老年人和婴幼儿消费的产品和服务，支持新能源汽车加快发展等。

二是完善消费发展支撑体系。例如推进消费平台健康持续发展，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率等。“紧扣人民群众急难愁盼问题，有助于解决后顾之忧，让群众‘敢消费’‘愿消费’。”中国宏观经济研究院研究员李清彬说。

三是以改革营造良好消费环境。各地不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。同时，还将加快消费信用体系建设。

“我国有14亿多人口的超大规模内需市场，有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，居民收入稳步增长，依然孕育着大量消费升级需求。”国家发改委有关负责人表示，将瞄准居民消费个性化多元化和结构升级趋势，聚焦消费领域痛点难点堵点和体制机制障碍，综合施策释放消费潜力。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)