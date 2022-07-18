图为该项目在渤海海域锦州31—1气田点火成功。

王 琛摄（人民视觉）

本报北京7月17日电 （记者冉永平、丁怡婷）17日，中国海洋石油集团宣布：我国首个自主研发的浅水水下采油树系统开发项目在渤海海域锦州31—1气田点火成功。深埋于地下2000多米的天然气通过水下采油树系统稳定输送到平台火炬臂，单井试采气量达31万立方米/天，可供1500个家庭使用1年。

水下采油树是水下生产系统的核心设备之一，它连接了来自地层深处的油气和外部的油气运输管道，可以控制油气的开采速度、实时监测和调整生产情况，就像是油气田井口的智能“水龙头”。此次投用的水下采油树总成长宽为3.3米，高度仅为2.65米，整体重量24.8吨，相较于常规水下采油树高度降低近25%、重量降低35%，同时还专门设计了“全包裹”型外部防护装置，可有效避免渔网拖挂和船舶抛锚下砸等安全风险，更加适合浅水使用。

中海油天津分公司副总经理、总工程师喻贵民介绍，通过水下生产系统代替海面上的导管架平台，能在不影响航运等用海需求的情况下有效开发油气资源。浅水水下采油树的成功研发应用，将为渤海油田上产4000万吨油当量贡献重要力量。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)