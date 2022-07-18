本报记者 赵 鹏 孙海天

走进海南省文昌市水北村，沿路的鸡棚映入眼帘。“我承包了4个鸡棚，每个棚有3500多只鸡。”在海口打工多年的村民林森，4年前回到了水北村养殖文昌鸡。

在水北村，几乎人人都会养鸡。独自养文昌鸡的农户有14户，平均一棚鸡每年能带来1.5万元收入；还有26户与村公司合作养殖，年出栏60万只，盈利约150万元，村集体可增收几十万元。

文昌市畜牧兽医服务中心主任洪震介绍，文昌鸡养殖历史悠久，但想要把文昌鸡发展成产业面临4个难题：没龙头企业、没标准化养殖规范、没深加工体系、没品牌优势。

“想打出品牌，就要标准化；想扩大规模，可以和农户合作。”今年51岁的林鹏，是文昌土生土长的农民企业家。2005年，他创办了公司，给农户发放鸡苗，并提供技术支持，公司在确保品质的前提下回收并统一销售。可有个问题不好解决：养殖户个体没多少地，养殖规模无法扩大。

“我们村刚好适合养鸡的林地、坡地多。”水北村党支部书记黎日安介绍，2016年，为扶持文昌鸡产业发展，文昌市政府出台了相关产业发展规划，并设立专项扶持资金。

“村委会提供场地，公司免费提供鸡苗、饲料和技术服务，农户负责养殖。鸡养大了，公司会安排统一收购。农户享受到养鸡收益的70%，村集体获得收益的30%。”黎日安说。

产业发展带来收益，2020年水北村的贫困户全部脱贫。当年的空壳村，如今成了产业发展示范村。

看到示范效果后，村民们争先恐后加入文昌鸡养殖的队伍。如今，“公司+村集体+农户”模式已在文昌市15个村落地，带动4600多户、1.56万人增收。

从水北村辐射开来，文昌鸡产业渐渐成为文昌市的一张“金名片”。为继续扩大品牌认知度，文昌市决定把有发展潜力、带动能力强的龙头企业作为重点扶持对象，加大文昌鸡原产地标记和注册商标保护力度，实行标准化饲养、产业化经营。

去年，文昌市为文昌鸡产业投入资金3320万元，用于文昌鸡企业生产设施配套改造及种苗提纯等项目，眼下文昌鸡产业链正不断完善。

2021年，海南全省文昌鸡出栏量约1.1亿只，总产值约120亿元，其中文昌市占了一半。目前，文昌全市年出栏2000只以上的规模养鸡场有2180家，其中1万只以上的1776家。同时，还有专业孵化场40个，年生产优质文昌鸡种苗1.3亿羽。今年初，海南省委、省政府公布了文昌鸡优势特色产业集群建设方案。“未来，海南文昌鸡不仅将规范养殖标准、明确产业规划，还会以文昌市作为全省文昌鸡良种生产和供应基地，推动文昌鸡产业形态由‘小特产’变为‘大产业’。”文昌市委书记龙卫东表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)