人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海南省文昌市——

“小特产”变为“大产业”（走进县城看发展）

本报记者  赵  鹏  孙海天
2022年07月18日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　走进海南省文昌市水北村，沿路的鸡棚映入眼帘。“我承包了4个鸡棚，每个棚有3500多只鸡。”在海口打工多年的村民林森，4年前回到了水北村养殖文昌鸡。

　　在水北村，几乎人人都会养鸡。独自养文昌鸡的农户有14户，平均一棚鸡每年能带来1.5万元收入；还有26户与村公司合作养殖，年出栏60万只，盈利约150万元，村集体可增收几十万元。

　　文昌市畜牧兽医服务中心主任洪震介绍，文昌鸡养殖历史悠久，但想要把文昌鸡发展成产业面临4个难题：没龙头企业、没标准化养殖规范、没深加工体系、没品牌优势。

　　“想打出品牌，就要标准化；想扩大规模，可以和农户合作。”今年51岁的林鹏，是文昌土生土长的农民企业家。2005年，他创办了公司，给农户发放鸡苗，并提供技术支持，公司在确保品质的前提下回收并统一销售。可有个问题不好解决：养殖户个体没多少地，养殖规模无法扩大。

　　“我们村刚好适合养鸡的林地、坡地多。”水北村党支部书记黎日安介绍，2016年，为扶持文昌鸡产业发展，文昌市政府出台了相关产业发展规划，并设立专项扶持资金。

　　“村委会提供场地，公司免费提供鸡苗、饲料和技术服务，农户负责养殖。鸡养大了，公司会安排统一收购。农户享受到养鸡收益的70%，村集体获得收益的30%。”黎日安说。

　　产业发展带来收益，2020年水北村的贫困户全部脱贫。当年的空壳村，如今成了产业发展示范村。

　　看到示范效果后，村民们争先恐后加入文昌鸡养殖的队伍。如今，“公司+村集体+农户”模式已在文昌市15个村落地，带动4600多户、1.56万人增收。

　　从水北村辐射开来，文昌鸡产业渐渐成为文昌市的一张“金名片”。为继续扩大品牌认知度，文昌市决定把有发展潜力、带动能力强的龙头企业作为重点扶持对象，加大文昌鸡原产地标记和注册商标保护力度，实行标准化饲养、产业化经营。

　　去年，文昌市为文昌鸡产业投入资金3320万元，用于文昌鸡企业生产设施配套改造及种苗提纯等项目，眼下文昌鸡产业链正不断完善。

　　2021年，海南全省文昌鸡出栏量约1.1亿只，总产值约120亿元，其中文昌市占了一半。目前，文昌全市年出栏2000只以上的规模养鸡场有2180家，其中1万只以上的1776家。同时，还有专业孵化场40个，年生产优质文昌鸡种苗1.3亿羽。今年初，海南省委、省政府公布了文昌鸡优势特色产业集群建设方案。“未来，海南文昌鸡不仅将规范养殖标准、明确产业规划，还会以文昌市作为全省文昌鸡良种生产和供应基地，推动文昌鸡产业形态由‘小特产’变为‘大产业’。”文昌市委书记龙卫东表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月18日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
政策红利提振汽车消费 长安汽车销量实现新突破
　　汽车消费是稳增长、促消费的重点领域，扩大汽车消费是稳定宏观经济大盘的重要举措。 近期，国家出台了一系列促进汽车消费政策。…
“搬得出 稳得住 能致富”——三峡后续工作的“秭归经验”
　　“曾枝剡棘，圆果抟兮。青黄杂糅，文章烂兮。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部