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全国优秀青年艺术人才展演拉开帷幕

2022年07月18日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月17日电  （记者郑海鸥）近日，“艺苑撷英——全国优秀青年艺术人才展演”在北京拉开帷幕。

　　此次展演是中宣部文艺局、中国文联国内联络部和相关艺术家协会组织实施的“新时代青年艺术骨干培养计划”的年度成果汇报演出。该计划面向全国各省区市选拔优秀青年艺术人才，进一步提高青年艺术人才培养的组织化程度，为青年人才脱颖而出搭建高规格、专业化、机制性的展示平台，营造文艺界“大练兵、大比武”的氛围，引导青年文艺工作者守正道、出精品，支持青年文艺工作者挑大梁、当主角，形成文艺界识才、爱才、敬才、用才的人才成长环境和人才辈出的生动局面。

　　展演将于7月至8月在北京、上海、成都等地陆续展开，涵盖戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技5个艺术门类，共演出14场，重点展示推出武戏和丑戏青年演员、青年音乐指挥、舞蹈新人、相声小品评书等青年曲艺演员、杂技魔术滑稽青年演员共100余人。展演期间，还将集中开展相关艺术评论。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月18日 06 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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