本报记者 易舒冉

能源是经济社会发展的基础和动力源泉。近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，发电量稳步提升，为我国如期实现碳达峰碳中和奠定坚实的基础。

近期，受中共中央委托，全国工商联调研组由全国工商联主席高云龙率队，围绕“促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统”主题开展2022年重点考察调研。在北京，调研组先后赴国家电网有限公司、国家电力投资集团有限公司等调研并召开座谈会，对陕西的考察调研以视频座谈会形式开展。调研组一行与企业家代表、科研人员、相关部门负责同志深入交流、探讨发展举措。

形成共识，认识促进新能源产业高质量发展的重要性

促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统涉及很多方面，既需要顶层宏观设计，也需要局部重点布局。该如何统筹？从哪里着手？调研组认为，首先要深刻认识这项工作的重要性。

在与陕西省相关民营企业座谈时，高云龙指出，实现碳达峰、碳中和是以习近平同志为核心的中共中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是一场广泛、长期而深刻的经济社会变革。当前，我国新能源发展必须换挡提速，要加快实现技术持续进步、成本持续下降、效率持续提升、结构持续优化、能源安全持续保障。

“树立全国‘一盘棋’思维，推动新能源在全国电网格局下优化配置”“促进电源端、储能端与需求端依市场规律高效匹配，实现以新能源为主体的新型电力系统供需平衡”“希望相关部门顺应市场变化、结合实际需求，设立配套的专业机构、信息管理平台和运维企业”……座谈会上，与会的企业家代表纷纷表示要抓住“双碳”窗口期，助力新型电力系统建设，并结合企业实际谈感受、指问题、提建议，帮助调研组了解地方实情，在加强前瞻性谋划和创新性思考上下功夫。调研组成员们一边听、一边记，并和大家互动交流。

调研组指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持先立后破、通盘谋划，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用；要构建清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。

聚焦难点，用科技创新引领新能源技术发展

为进一步了解新能源产业发展与新型电力系统建设面临的挑战，调研组一行走进行业领军企业——国家电力投资集团有限公司了解实情，建言献策。

“新能源发电装机量有多少？”“光伏核心技术研发进展如何？”“产业链合作情况怎么样？”在国家电投科技馆，调研组边看边问、边听边记。调研组了解到，如何处理好能源保供和新型电力系统建设之间的平衡，在保证电力系统安全稳定运行的前提下，不断提升可再生能源在能源消费总量中的比重，是亟须突破的难题。

“加强新型电力系统各环节技术创新很重要。”国家电投相关负责人表示，在实现碳达峰碳中和的过程中，会伴随重点行业材料应用、工艺流程和商业模式的全面重构，电力行业与能源行业要开展深度协同创新。

调研组建议，建立产学研一体化平台，建设国家级新能源实验室和研发平台，加大基础理论研究投入，超前布局前沿技术和颠覆性技术。加大对产业智能制造和数字化升级的支持力度；推进高效太阳能电池、先进风电设备等关键技术突破，加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级；推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和相关新产业链发展，实现全生命周期闭环式绿色发展。

技术创新离不开好的政策支持，新能源产业布局更需要强化顶层设计。调研中，调研组询问企业，是否在体制机制方面遇到了障碍，大家畅所欲言，围绕深化新能源领域“放管服”改革、健全新能源相关公共服务体系等，既指出问题，又理性建言。

弘扬企业家精神，推动企业发挥更大作用

企业强则国家强，企业兴则国家兴。调研组认为，促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统，离不开广大企业积极参与、勇挑重担。

在国家电网有限公司调研时，调研组表示，电网连接供给与需求两侧，是电力系统的核心枢纽，在构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统中，地位和作用至关重要。希望国家电网有限公司继续当好能源绿色低碳转型的主力军，为我国实现“双碳”目标作出更大贡献。

“‘十四五’是推动能源清洁低碳转型的关键期，国家电网有限公司将加强顶层设计，研究制定企业‘双碳’行动方案和构建新型电力系统行动方案；着力增强电力系统调节能力，加快抽水蓄能电站建设，推动火电机组灵活性改造；着力推进新型电力系统科技攻关，服务新能源产业链发展。”国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安说。

在与陕西省相关民营企业座谈时，调研组希望新能源企业主动把握新趋势、新需求、新机遇，加强关键核心技术攻关，积极抢占产业竞争制高点，持续提升我国新能源产业核心竞争力；希望弘扬企业家精神，紧跟国家战略，对标世界一流，进一步提高企业现代化管理水平，不断增强行业发展引领力、国际资源配置力。

调研中，调研组成员沟通交流、交换思路、碰撞观点，大家纷纷表示收获很大。据了解，对涉及全局的重点难点问题，调研组将在充分调查研究的基础上提出相关建议，力争提交高质量的调研报告。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)