马建堂

《习近平经济思想学习纲要》（以下简称《纲要》），由中央宣传部、国家发展改革委组织编写，是系统阐述习近平经济思想的重要理论读物。《纲要》全面展示了习近平经济思想的严整体系、丰富内涵、博大精深，深刻反映了马克思主义政治经济学中国化时代化的理论高度、思想深度、实践厚度、情感温度，充分展现了习近平总书记作为马克思主义政治家、思想家、战略家的深刻洞察力、理论创造力、实践引导力。习近平经济思想必将以其理论的光辉、真理的力量，进一步凝聚全党意志、激扬磅礴伟力，不断推动新时代经济工作开创新局面、谱写新篇章。

一、深刻认识习近平经济思想的重大理论价值和实践意义

习近平经济思想是中国共产党不懈探索社会主义经济发展道路形成的宝贵思想结晶，书写了新时代中国特色社会主义经济发展的崭新篇章。我们党自成立以来，始终牢记为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，团结带领全国人民推动经济发展取得了举世瞩目的重大成就。党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家的深刻洞察力、敏锐判断力、理论创造力，以“我将无我，不负人民”的赤子情怀，应时代之变迁、立时代之潮头、发时代之先声，深刻总结并充分运用我国经济发展的成功经验，从新的实际出发，提出了一系列新理念新思想新战略，形成了习近平经济思想。这一伟大思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，凝结了中国特色社会主义进入新时代以来的伟大经济实践，指引我们适应发展阶段、环境和条件的变化，推进中国式现代化建设，取得全面建成小康社会的历史性成就，推动党和国家事业发生历史性变革，实现中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

习近平经济思想是马克思主义政治经济学在当代中国、21世纪世界的最新理论成果，开拓了中国特色社会主义政治经济学的新境界。习近平经济思想坚持把马克思主义政治经济学基本原理同中国实际和时代特征相结合，在适应新形势、解决新问题、应对新挑战中，形成了一系列具有鲜明时代性和创造性的理论成果，深刻回答了马克思主义经典作家没有讲过、我们的前人从未遇到过、西方经济理论始终无法解决的许多重大理论和现实问题。加强党对经济工作的全面领导、坚持以人民为中心、把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、推动经济全球化健康发展等，这一系列重要论断和思想，植根于中国的伟大实践，同时又上升为系统化的科学理论，丰富和发展了马克思主义政治经济学关于经济和政治关系、社会主义经济本质、经济发展原则、经济发展阶段、市场经济、生产和需要关系、社会再生产以及世界经济等方面的理论，集中体现了我们党对经济发展规律特别是社会主义经济建设规律的深刻洞见。习近平经济思想，为丰富发展马克思主义政治经济学作出了重要原创性贡献。

习近平经济思想是我国经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的科学行动指南，擘画了新时代中国经济蓬勃发展的新蓝图。习近平经济思想是在中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾发生新变化、世界百年未有之大变局加速演变的历史条件下形成的，具有鲜明的科学性、人民性、时代性、实践性和开放性。坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义观察解决中国问题，为准确把握经济社会发展逻辑、推进社会主义经济建设提供了正确指引；坚持把人民利益作为党领导经济工作的根本出发点和落脚点，彰显了以人为本、人民至上的根本价值取向；立足新的历史方位，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，为新时代经济工作确立了战略坐标，提供了战略指引；聚焦现实矛盾和环境变化提出一系列重大发展战略，为推动我国经济高质量发展提供了行动指南；坚持以我为主、为我所用、博采众长、去粗取精，展现出强大的理论创新活力。习近平经济思想彰显了理论与实践相结合、认识论和方法论相统一的鲜明特点，为我国全面建设社会主义现代化国家提供了科学指引。

二、准确把握习近平经济思想的丰富内涵和实践要求

习近平经济思想蕴含了一系列富有创见的重大观点、前瞻性战略部署和关键举措，可以从方向论、主体论、认识论、主题论、方略论、底线论等层面，对这一科学思想体系进行重点理解和把握。

把握习近平经济思想的方向论，理解这一科学思想体系的时代性。中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路，这条道路是党领导人民经过长期探索实践开辟的，只有在党的领导下才能不断向前发展。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握时代脉搏，加强党对经济工作的全面领导，提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，带领人民全面建成小康社会，并对实现第一个百年奋斗目标后的30年作出了新的战略安排，凝聚起新时代踔厉前行的磅礴力量。以习近平同志为核心的党中央全方位谋篇布局中国经济发展，科学确定经济工作大政方针，推动我国经济实现高质量发展，促进经济社会持续健康发展，切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，确保了中国经济这艘巨轮在风云变幻的世界经济大潮中行稳致远。

把握习近平经济思想的主体论，理解这一科学思想体系的人民性。习近平总书记始终强调，要坚持以人民为中心的发展思想。这是习近平经济思想的亮眼底色。习近平经济思想坚持人民立场，坚持人民主体地位，体现了我国经济发展的根本立场，体现了人民是推动发展的根本力量的唯物史观，体现了人民性这个马克思主义最鲜明的品格。习近平经济思想始终把人民放在心中最高位置，坚持在发展中保障和改善民生，坚定不移走共同富裕的道路，体现了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。同时，这也是对“治国有常，而利民为本”“为政之道，以顺民心为本，以厚民生为本”等中华优秀传统文化的传承发扬，是真正以人民为中心的发展思想。

把握习近平经济思想的认识论，理解这一科学思想体系的创新性。做好经济工作，必须深刻认识经济发展所发生的阶段性变化。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央洞察时代风云，把握时代脉搏，作出“我国经济发展进入新常态”“我国进入了一个新发展阶段”“我国发展仍处于重要战略机遇期”等重大判断，对国内国际发展大局有了更清醒的认识，为做好准备、谋定后动奠定坚实基础。只有立足新发展阶段，正确认识党和人民事业所处的历史方位，才能科学合理确定阶段性中心任务、制定路线方针政策，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。只有深刻认识适应、把握和引领经济发展新常态这个大逻辑，才能既保持战略定力，又积极作为、主动施策，稳住经济、转型升级。只有对重要战略机遇期有更加清醒的认识和判断，才能准确识变、科学应变、主动求变，坚定必胜信心，发挥制度优势，在危机中育新机、于变局中开新局。

把握习近平经济思想的主题论，理解这一科学思想体系的实践性。习近平总书记指出：“高质量发展是‘十四五’乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。”只有把握住推动高质量发展这一鲜明主题，才能正视我国发展的短板和问题，把发展质量问题摆在更为突出的位置，着力提升发展质量和效益。习近平经济思想突出强调推动高质量发展，坚持质量第一、效益优先，推进质量变革、效率变革、动力变革，建设现代化经济体系；强调把推进供给侧结构性改革作为主线，着力提高供给体系质量和效率，使供给体系更好适应需求结构变化。这为推动我国经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升，并最终实现社会生产力水平的整体跃升，提供了科学的理论指导和坚实的行动依据。

把握习近平经济思想的方略论，理解这一科学思想体系的科学性。推进新时代中国特色社会主义伟大事业需要与时俱进的伟大方略。习近平经济思想创造性提出坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，阐明了我们党关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重要观点，集中反映了我们党对经济发展规律的新认识，成为我国经济发展的重要指导原则。根据我国发展阶段、环境、条件变化，创造性地提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动事关全局的系统性深层次变革，为我国经济发展提供了最佳路径选择。习近平经济思想强调要强化战略思维，提出巩固经济发展的制度基础、坚持和完善我国基本经济制度，部署实施乡村振兴、区域协调发展、以人为核心的新型城镇化等重大发展战略，坚持将创新作为驱动我国经济发展的第一动力，大力发展制造业和实体经济，实施高水平对外开放等一系列重大战略方针，为高质量推进新时代经济建设提供了科学精准指导。

把握习近平经济思想的底线论，理解这一科学思想体系的先进性。习近平总书记指出：“前进的道路不可能一帆风顺，越是前景光明，越是要增强忧患意识，做到居安思危”。习近平经济思想着眼客观实际，聚焦深层次矛盾和重大风险挑战，注重增强底线思维、统筹发展和安全。强调在发展中更多考虑安全因素，坚持发展和安全并重，有效保障粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定安全、水安全、金融安全、网络和信息安全、生态环境安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动；强调增强忧患意识，全面认识和有力应对重大风险挑战，既包括国内的经济、政治、意识形态的风险，也包括国际经济、政治、军事的风险，力争不出现重大风险，一旦出现也能及时有效化解。底线论体现了习近平经济思想的先进性、预见性，为我们未雨绸缪谋划和推动经济持续健康发展提供了重要保障。

三、切实把习近平经济思想贯彻落实到新时代经济发展实践全过程各领域

面对新形势新任务，我们要坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平经济思想，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断和决策部署上来，推动经济平稳健康可持续发展，谱写全面建设社会主义现代化国家新征程的壮丽新篇章。

持续深入学习、加强理论武装，自觉做习近平经济思想的坚定信仰者、忠实践行者、积极传播者，不断推动中国特色社会主义政治经济学创新发展。我们要真正做到自觉主动学、全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，全面准确把握习近平经济思想的丰富内涵和实践要求。要在学习中持续积累和深化对做好经济工作规律性认识，围绕当前经济发展重大问题深入研究、探索创新，努力为中国特色社会主义政治经济学创新发展作出新的积极贡献。

理论联系实际、强化使命担当，坚决把习近平经济思想作为经济发展实践的行动指南，不断推动经济工作取得新成果新突破。我们要真正把习近平经济思想作为做好经济工作的科学行动指南，自觉贯彻到现代化建设的各领域和全过程。要牢记初心使命，紧密结合新时代经济工作任务要求，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，努力提高做好经济工作的能力和水平，以敢于担当、奋发有为的实际行动，推动我国经济建设不断取得新的历史性成就，努力为实现第二个百年奋斗目标贡献应有的智慧和力量。

（作者为全国政协经济委员会副主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 13 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)