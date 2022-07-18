冯 华

全面提高科技创新源头供给能力，加快促进科技成果转化为现实生产力，推动更多科技成果走向市场，以高水平的科技自立自强塑造发展新优势

由中国科技评估与成果管理研究会等单位编写的《中国科技成果转化2021年度报告（高等院校与科研院所篇）》日前发布。该报告以全国3554家公立高等院校和科研院所2020年的成果转化数据为样本，较为全面系统地反映了我国高校及科研院所的科技成果转化情况。

总体来看，随着我国促进科技成果转化系列政策法规的逐步落实，全国科技成果转化活动持续活跃，多种方式转化的科技成果均呈上升趋势。统计数字显示，2020年，全国3554家高校院所的合同项数超过46万项，合同总金额为1256.1亿元。其中，261家高校院所以转让、许可、作价入股和技术开发等多种形式转化了超过1亿元的高价值科技成果。科技成果转化对科技人员的激励效应持续显现，科技成果转化流向聚集明显……报告中透露的这些进展、成效鼓舞人心。

当前，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，要求我们必须面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，全面提高科技创新源头供给能力，加快促进科技成果转化为现实生产力，推动更多科技成果走向市场，以高水平的科技自立自强塑造发展新优势。

推动更多科技成果走向市场，要进一步打通科技成果转化过程中的难点、堵点。科技成果转化链条长、环节多，从实验室的“最先一公里”到成果转化、市场应用的“最后一公里”，涉及方方面面。要抓住其中的关键环节，继续深化科技体制改革，加强各部门间的政策衔接，探索符合科技成果转化规律的创新举措，提供更强有力的政策支撑。要加快构建体现劳动、知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，推动创新要素向企业集聚、促进产学研深度融合。一些高校、院所以赋权改革试点为契机，赋予科研人员更大的自主权，形成了权责清晰的科技成果转化管理架构和流程，让科研人员能够“明明白白”转化成果。对于这些实践中涌现出的经验和模式，要适时加以总结推广。

推动更多科技成果走向市场，还要进一步完善科技成果转化服务体系。科技成果转化不仅链条长、环节多，专业性也很强，往往需要既懂技术又懂市场，还要具备一定的财务金融、法律等知识的复合型人才。让新技术、新成果尽快转化为现实生产力，需要加强科技成果转化平台建设，大力培养专业化的技术转移队伍。要加大技术交易市场、技术转移机构、新型研发机构的支持力度，鼓励高校、院所与企业共建研发机构、转移机构和服务平台，发挥各方协同效应。还要加快国家和区域的科技成果信息服务和共享平台建设等，千方百计畅通科技成果转化渠道，为高质量发展汇聚更多创新动能。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)