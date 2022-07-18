原标题：夏粮增产夯实全年丰收基础

国家统计局近日发布数据显示，全国夏粮总产量为2948亿斤，同比增长1%，夏粮喜获丰收。与此同时，上半年农林牧渔业增加值同比增长5.1%，农业成为经济社会发展亮丽底色。

粮稳天下安。夏粮丰收，为端牢中国饭碗夯实了基础，也为应对各种风险挑战赢得主动权，对保供给、稳预期、增信心具有十分重要的意义。

夏粮实现高位增产

夏粮增产不易，丰收成色十足。农业农村部种植业管理司司长潘文博说，虽然北方冬麦区去年遭遇罕见秋汛，但开春后气温回升快，利于起身拔节分蘖；入夏以来土壤底墒足，温差大，光照足，利于灌浆；6月份以来，晴好天气多，利于收获。中央财政今年支持小麦“一喷三防”全覆盖，主产区组建了1.8万个专业服务队，河南、山东、河北等地灌浆时间普遍多了3天……

今年全国夏粮播种面积3.98亿亩，增长0.3%，连续两年实现增长。国家统计局农村司司长王贵荣认为，主要原因在于，一是国家进一步加大对粮食生产的扶持力度，提高小麦最低收购价，稳定农民种粮预期；二是严格实行粮食安全党政同责，层层压实粮食生产责任，通过调整种植结构、扩大非灾区面积等方式稳住冬小麦播种面积，积极扩种春小麦，夏粮播种面积有所增长。

中国农科院作物所研究员赵广才表示，今年小麦生产开局不利，前期形势十分严峻，最后能够实现丰收，非常不易。科技在今年夏粮增产中发挥了重要作用。各地开展“科技壮苗”行动，促进苗情转化，病虫害得到有效控制。同时，加快高标准农田建设，培育推广优良品种，构建多元化农业社会化服务体系，促进单产水平稳步提高。

“当前我国粮食安全形势较好，有能力应对外部冲击，端牢中国饭碗。”国家发展改革委经贸司副司长张国华说，我国粮食生产稳步发展，夏粮收购呈现进度快、市场活等特点，国内粮食市场运行平稳，价格波动幅度远远低于国际市场。粮食物流和应急保障能力也显著提升。

农产品供应总体充足

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，今年以来，我国全力稳定粮食生产，加强调控稳定生猪产能，强化蔬菜产销衔接，千方百计做好重要民生商品保供稳价。乌克兰危机发生后，我国食品价格平均上涨1.4%左右，远低于美欧国家7.5%至9.5%的涨幅。夏收小麦产量高、品质好，生猪产能总体合理充裕，近期能繁母猪存栏还在进一步增加，牛羊禽蛋和蔬菜水果生产正常、供给充足，保供稳价具有坚实基础。

不仅夏粮实现增产丰收，畜牧业生产也稳定发展。数据显示，上半年，全国猪牛羊禽肉产量4519万吨，增长5.3%。其中，生猪出栏持续增长，存栏环比增加。上半年全国生猪出栏36587万头，同比增长8.4%；猪肉产量2939万吨，增长8.2%。随着市场价格持续反弹，养殖效益扭亏为盈，养殖户生产预期逐步好转。二季度末全国生猪存栏43057万头，比一季度末增加804万头。

日前，农业农村部在河北省召开生猪生产座谈会。与会专家表示，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底、7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础。

当前，猪肉市场供应总体充足。商务部新闻发言人束珏婷表示，6月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。商务部将继续加强肉类市场监测，及时发布供求、价格等信息；结合市场形势，发挥好猪肉储备的调节功能，稳定猪肉市场。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，生猪产能总体恢复到了正常水平，价格不具备大幅上涨的基础。前期压栏大猪会陆续出栏，有利于增加猪肉供给。加之相关部门加强市场调控，稳定供求关系，将促进价格平稳运行。

全力夺取秋粮丰收

“今年全县种植早稻3.09万亩，中稻约17万亩，预计播种晚稻12万亩。”江西省上栗县农业农村局副局长王彬说，全县调度100余台收割机及烘干机，协调收储企业及时做好收储，确保早稻颗粒归仓。在足额兑现惠农政策的基础上，一些乡镇还根据不同的水稻品种，每亩发放50元至150元的奖补资金，鼓励种粮大户规模种植。

南方水稻产区于7月中旬进入早稻集中收获期，部分地区早稻适收期较往年推迟3天至7天，农时衔接更加紧张。农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，各地以早稻机收、产地烘干、晚稻机械化育插秧为重点环节，高效组织作业供需对接、机具调剂调配，打通农机转运作业堵点，做好零配件和燃油供应保障，加快机收机种速度，努力实现颗粒归仓。

“粮食生产的大头在秋粮，产量占全年的四分之三以上。目前，南方早稻收获过三成，双季晚稻已经开始栽插，预计8月上旬结束，夏玉米、夏大豆播种已经落地。”潘文博表示，总体看，今年秋粮面积稳中有增，长势总体正常，丰收基础好。不过，7月至9月是秋粮生长关键时期，也是旱涝灾害易发期。今年盛夏，我国气候状况总体偏差，秋粮抗灾夺丰收任务依然艰巨。

6月份以来，辽宁、吉林等地出现多轮强降雨天气，部分地区发生洪涝灾害；陕西、甘肃、内蒙古中西部降雨偏少、气温偏高，局地出现旱情，给农业生产带来不利影响。据气象部门预测，7月中旬一些地方可能出现旱涝急转。农业农村部在前期派出5个专家指导组赴南方指导抗涝救灾的基础上，近日又派出4个工作组和专家组赴东北和陕西、甘肃，指导防汛抗旱，全力夺取秋粮丰收。（记者 乔金亮）

(责编：赵竹青、陈键)