原标题：“云上工作室”助力青少年“科创筑梦”

激发青少年好奇心，助力“双减”政策落地实施，近日，中国科协青少年科技中心主办的2022年云上工作室系列活动正式上线。活动共设“助力双减”“低碳生活”“节约粮食”“身边科学”四个主题，原汁原味的呈现工作室特色活动，让青少年足不出户就可以参与丰富多彩的科技实践活动。

2022年云上工作室系列活动分为征集和展示两个阶段，征集阶段面向全国各地青少年科学工作室，征集原汁原味的特色活动实况视频，经过省级科协青少年科技教育活动部门单位初筛后，推选出优秀活动，进入展示阶段。优秀活动将以视频的形式在科创筑梦平台集中展示，为青少年呈现科技实践的饕餮盛宴，最终根据投票结果推选出“科创筑梦年度最具特色工作室”，颁发荣誉奖牌。

据介绍，中国科协青少年科技中心推出“云上工作室”系列活动，就是为了促进全国各地科学工作室的蓬勃发展，培育一大批具备科学家潜质的青少年群体，以夯实建设科技强国的人才基础。

各级青少年科技教育工作机构、科技馆、少年宫、基层社区、中小学校和社会力量青少年科学工作室、乡村少年宫、农村中学科技馆等青少年科技教育活动场所均可在线注册参加活动。

为了挖掘工作室优秀活动资源，有效指导工作室开展科普活动，提升新时代工作室科普服务能力，促进工作室活动创新开展，主办方同时征集活动案例文本，择优编制出版《工作室实践活动指南》，为青少年科学工作室活动设计和活动开展提供参考。

(责编：赵竹青、陈键)