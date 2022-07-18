原标题：直播带岗能为工厂带来更多工人吗？

直播间里招工忙，数十万人在线看厂，2小时内收到十几万份简历

直播带岗能为工厂带来更多工人吗？

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疫情发生以来，越来越多的工厂将招工搬进了直播间，各大平台也陆续发力直播带岗。直播间里招工忙，“直播+”持续撬动蓝领就业市场。专家认为，直播招工目前仍处于探索期，直播间想要为工厂招来更多工人，还需与企业、平台等一道，解决好以往线下招工的短板。

今年6月，江苏常州一家人力资源机构的负责人刘超进行了29场直播招工。“家人们，欢迎来到直播间找工作换工作”“招工年龄从18周岁到45周岁”“点击网页上的链接报名，会有小助理来联系你”……直播间里，刘超以视频互动等多种方式，展示着厂区环境、工资待遇、食宿情况等信息，为工厂与工人牵线搭桥。

新冠肺炎疫情发生以来，越来越多的工厂将招工搬进了直播间，各大平台也陆续发力直播带岗。“直播+”持续撬动蓝领就业市场，为工厂招工、工人就业带来新变化。对于直播间里的招工“吆喝”，需要找工作的工人会“买单”吗？热潮不减的直播能为工厂带来更多工人吗？《工人日报》记者进行了调查。

直播间里招工忙

在刘超的直播间里，大屏幕播放着工厂的真实画面。在直播带岗之前，刘超会到有合作意向的企业、工厂进行实地考察。大到企业的经营状况，小到包食宿是一日三餐还是两餐，各种细节都需要提前了解。

“我们会站在工人的角度去考量工厂，为他们把好进厂的第一关。同时用通俗易懂的语言，介绍工作内容、工资待遇、劳动强度等情况。”刘超表示。

目前，刘超拥有超过100万的“粉丝”，单场直播观看量最高超过60万，已经有超过1万名求职者通过他的直播间找到了工作。

如今，刷视频、看直播成为很多工人的日常消遣方式，不少企业和平台都抓住机会，将“蓝领”招聘搬进直播间，推动工厂岗位与工人更好地对接。

“今年我们已经举办了3场综合类直播招聘活动，提供了包括技术员、工程师在内的多个就业岗位，求职者足不出户就可以投递简历并预约线上面试。”广州市工人文化宫工作人员程女士向记者介绍说。

今年1月，快手推出了直播招聘平台“快招工”，把企业和岗位“请”到直播间。一季度，“快招工”的月活用户规模已超过1亿。6月29日，辛选集团在快手开设直播招聘专场，发布了包括普工、操作工在内的超过10万个岗位。开播不到1分钟，观看人数就达到10万；2个小时内，相关企业就收到17.5万多份简历。

直播为招工带来更多可能

“以前求职需‘跑腿’，现在‘点投’就管用。”在采访中，不少求职者表示，直播间里的招聘直观、轻松且便捷，而且看起来也比较正规靠谱。

很多直播招工不仅会介绍岗位的工作地点、薪资待遇、工作时间以及对应聘者的要求等信息，有的还会实景展现工作和生活环境。主播们不时通过“连麦”的方式与网友互动，有问必答。求职者如有意向，只需点击直播间里的链接，就能投递简历。

真实、方便成为直播间吸引求职者的两大重要因素。首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚向记者表示：“将岗位‘请’进直播间，将企业、工厂以及岗位的情况真实地展示给工人，可以降低工人的搜索成本，以便他们更理性地做出选择。”

张成刚表示，以往制造业企业多通过劳务中介、劳务外包等方式招工，中介靠“吃”信息差获取利润。通过直播招聘“蓝领”，可以减少信息差，对缓解企业招工难具有促进作用。

不仅如此，通过展现工厂和工作岗位情况，直播招工也在刷新人们对工厂、工人的认识。日前，江苏苏州和常州等地的制造业企业，就通过“直播带岗”招到了久违的大学生。

“很多大学生没进过制造业企业，对工厂的认知还停留在以前，认为工厂就是苦脏累的地方。通过直播间的真实画面，他们的观念颠覆了——工厂渐趋智能化，环境不差，薪资也很可观。”张成刚表示。

在探索中完善直播招工生态

直播招工方兴未艾，但最终的转化效果还有待时间考验。

刘超向记者介绍说，很多直播间为“蓝领”推荐的岗位多是比较基础、对技能要求不太高的工作，目标群体有限。此外，直播间能够展现工厂的优点，同样也可能放大工厂的不足。实际上，不愿意让团队进入厂区拍摄的企业还有很多。

不少业内人士认为，直播招工目前仍处于探索期，直播间想要为工厂招来更多工人，需要真正解决好以往线下招工的短板，需要工人、企业、平台、主播等多方共同努力。

北京市中闻律师事务所权益合伙人、律师沈斌倜表示，直播招工应避免夸大甚至虚假宣传，以免造成劳动者入厂后流动频繁和产生劳动争议。

“在试水直播招工后，企业应审视自身在招人、留人方面是否还存在问题。只有改善自身管理方式，重视工人的薪资待遇、福利保障、成长通道等诉求，才能真正招得来、留得住更多工人。”张成刚表示。

沈斌倜律师提醒求职者，虽然在直播间里能直观地了解到岗位情况，但直播间的招聘信息画面稍纵即逝、不易保存，劳动者不应放松对工资待遇、工作时间等劳动权益条款的关注。为避免争议，建议对直播间给出的招聘信息进行截屏或录屏保存，若后续发生争议，相关信息可作为证明工资标准、工时标准等诉求的证据。（记者 赵琛）

(责编：赵竹青、陈键)