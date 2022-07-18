原标题：外汇市场处变不惊显韧性

受美元指数连日走高的影响，欧元、日元、英镑、澳元等非美货币不断贬至年内低位。相比之下，人民币汇率则坚挺得多，对比其他非美货币表现得更为稳定。这背后反映出，我国外汇市场总体形势平稳，在复杂多变的国际国内形势面前表现出了较强韧性。

今年以来，我国外汇市场遇到了国际国内诸多挑战。其中，外资减持人民币债券现象引发市场关注。近年来，随着我国债券市场开放不断扩大，人民币债券陆续纳入国际主要债券指数，加之人民币债券正收益，外资持有人民币债券资产不断增加。据中央结算公司数据，截至今年1月末，外资已连续38个月增持人民币债券。而进入今年2月份后，部分外资开始连续减持人民币债券，引发了部分市场人士的担忧。

总体来看，虽然受外部环境变化影响，部分渠道外资出现阶段性调整，但未改变我国跨境资金总体均衡的格局。今年前5个月，银行结售汇仍保持了顺差792亿美元，尤其是企业、个人等非银行部门跨境资金净流入862亿美元，在4、5月份，这一渠道月均净流入均超过100亿美元。

贸易、投资等实体经济相关的跨境资金稳步流入，发挥了稳定外汇市场基本盘作用。当前我国货物进出口保持增长态势，在此背景下，1月份至5月份货物贸易项下跨境资金净流入2144亿美元，同比增长66%。同时，外商直接投资保持景气发展态势。根据商务部统计，1月份至5月份非金融部门外资净流入878亿美元，同比增长23%，展现了国内经济发展前景和市场潜力对中长期资本的吸引力。

此次外资减持境内人民币债券资产，可以看作对中国统筹扩大开放与防范风险的一次考试，测试了中国金融市场体系的韧性。部分外资减持人民币债券，主要是因为中美经济周期和货币政策分化，中美利差快速收敛甚至倒挂，美债吸引力增强。4个月时间，证券投资项下跨境资金净流出累计超过千亿美元，但是对中国债市汇市股市的冲击有限，充分体现了大型开放经济体在应对外部冲击风险方面的经济和市场体量优势。

我国国际收支结构稳健有助于加固抵御短期资金流动的“防火墙”。一方面，我国经常账户保持合理规模顺差，一季度顺差规模为889亿美元，同比增长25%，初步估算，二季度顺差仍会保持一定规模。另外，我国产业链供应链稳健，是全球唯一拥有联合国认定的全部工业门类的国家，近年来制造业转型升级稳步推进，都将支撑货物贸易保持顺差，有助于夯实经常账户合理均衡的基础。

另一方面，国内营商环境不断优化，消费市场潜力巨大，高端制造业和新兴服务业对外资的吸引力增强，来华直接投资相关跨境资金仍会稳步流入。此外，近年来我国外债结构优化，2021年末传统融资型外债占比较2014年末大幅下降20多个百分点，未来外债去杠杆压力降低。再加上我国外汇储备规模维持基本稳定，外汇市场供求平衡的基础更加坚实。

金融市场高水平对外开放亦有助于增强外资中长期持有人民币资产的信心。我国持续推进金融市场高水平对外开放，不断夯实债券市场法治化、国际化建设，将为国际投资者创造稳定的投资环境。同时，人民币国际化稳步推进，今年5月份国际货币基金组织(IMF)将特别提款权篮子中人民币权重提高到12.28%，我国债券正在逐步纳入富时罗素债券指数，未来各国储备多元化和追踪指数的配置资金仍会流入我国债券市场。

姚 进

(责编：赵竹青、陈键)